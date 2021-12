Silener Senioren und Seniorinnen erhalten Besuch vom Samichlaus

Silenen Der Samichlaus hat einiges über die Seniorinnen und Senioren zu berichten Kaffeerunde, Geschenke und Abendessen: Der Seniorennachmittag in der Aula in Silenen verging wie im Flug. 11.12.2021, 16.55 Uhr

Der Samichlaus besuchte die Seniorinnen und Senioren in der Aula. Bild: PD

Am ersten Adventssonntag trafen sich Seniorinnen und Senioren zum traditionellen Seniorennachmittag in der Aula in Silenen. Die Präsidentin Alexia Tresch begrüsste die 48 Personen aus Silenen und Amsteg, welche den verschneiten Weg auf sich nahmen, um diesen Anlass zu feiern. Die Freude über die zahlreichen Anmeldungen sei riesig gewesen, schreibt die Frauengemeinschaft Silenen-Amsteg. Denn im vergangenen Jahr fiel dieser Anlass coronabedingt ins Wasser.