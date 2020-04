Silenen: E-Bike-Lenker stürzt und verletzt sich erheblich Am Montagnachmittag musste ein 72-Jähriger nach einem Sturz vom E-Bike mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen werden. Der Unfallhergang ist unklar. 27.04.2020, 17.45 Uhr

Die Rega musste den Verunfallten in ein ausserkantonales Spital überfliegen. Bild: Paul Gwerder (27. April 2020)

(pz) Am Montag, 27. April, kurz nach 14.30 Uhr, fuhren zwei E-Bike-Lenker auf der Gotthardstrasse in Silenen Richtung Schattdorf. Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri kam auf Höhe Gotthardstrasse 10 einer der beiden E-Bike-Lenker aus derzeit ungeklärten Gründen zu Fall. Der 72-jährige Mann zog sich erhebliche Verletzungen zu und wurde durch die Rega in ein ausserkantonales Spital überflogen. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Franken.