"Höhenfeuer"-Drehort in Silenen wird zum Naturschutzzentrum

Silenen Vom «Höhenfeuer»-Drehort zur Forschungsstätte: Wasserplatten wird zum Naturschutzzentrum 1984 drehte Regisseur Fredi M. Murer auf den Wasserplatten ob Silenen einen Grossteil seines Kinofilms «Höhenfeuer». Nun wird dieses ökologisch wertvolle Gebiet zum Naturschutzzentrum. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Projektinitiantin Heidi Z'graggen und Regisseur Fredi M. Murer im umgebauten Wohnhaus, wo sich nun das Naturschutzzentrum befindet. Bild: Urs Hanhart (Silenen, 26. Oktober 2022)

Normalerweise können die Kühe auf den etwas über 1100 Metern über Meer gelegenen Wasserplatten nebst der tollen Aussicht aufs Reusstal und die majestätischen Berge auch viel Ruhe geniessen. Am Mittwoch, 26. Oktober, war dies jedoch für einmal nicht möglich. Rund zwei Dutzend Gäste strömten via Chilcherberg-Seilbahn und einem kurzen Fussmarsch an den idyllisch gelegenen Ort, um der Eröffnung des dort neu errichteten Naturschutzzentrums beizuwohnen. Zugegen waren nebst Ständerätin Heidi Z’graggen, die das Projekt initiiert hatte, und Regierungsrat Daniel Furrer auch Regisseur Fredi M. Murer. Letzterer hatte hier oben vor fast 40 Jahren seinen legendären Kinoerfolg «Höhenfeuer» realisiert. Die meisten Dreharbeiten fanden damals auf den Wasserplatten statt.