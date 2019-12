Silenen: Eine verletzte Person bei einem Selbstunfall auf der Autobahn Aus noch ungeklärten Gründen kollidierte ein Auto am Sonntagmorgen auf der A2 mit einer Leitplanke und stürzte in der Folge einen Abhang hinunter. Der 22-jährige Lenker wurde erheblich verletzt. 15.12.2019, 17.15 Uhr

(lil) Am Sonntagmorgen gegen halb neun war ein Autofahrer in Silenen auf der Autobahn A2 von Amsteg Richtung Norden unterwegs. Aus derzeit unbekannten Gründen kam er bei der Notausfahrt Amsteg auf den Pannenstreifen und kollidierte mit der dortigen Leitplanke, wie die Kantonspolizei Uri am Sonntagnachmittag mitteilt. Das Fahrzeug wurde abgehoben und kollidierte anschliessend mit dem Unterboden nochmals mit der Leitplanke. Nachfolgend stürzte das Fahrzeug den Abhang hinunter und kam auf der Fahrbahn der Notausfahrt zum Stillstand.