Silenen Gotthardstrasse wird im Bereich Stalden saniert Die Baudirektion ersetzt den Deckbelag der Fahrspuren. Deshalb ist die Strasse ab dem 2. Mai für eine Woche nur einspurig befahrbar. 29.04.2022, 11.57 Uhr

Von Montag, 2. Mai, bis Montag, 9. Mai, wird auf der K2 Gotthardstrasse im Bereich Stalden auf einer Länge von 500 Metern der Deckbelag der Fahrspuren ersetzt. Wie die Baudirektion mitteilt, ist unter der Woche die Baustelle einspurig befahrbar, am Wochenende normal zweispurig. Am Tag wird der Verkehr von einem Verkehrsdienst geleitet. In der Nacht kommt eine Lichtsignalanlage zum Einsatz. Blaulichtorganisationen und der öffentliche Verkehr können den Abschnitt immer passieren. Die Kosten betragen rund 130’000 Franken. (cn)