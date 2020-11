Silenen Klares Ja zum zinslosen Darlehen für das geplante Ärztezentrum Die Abstimmung fiel mit 505 Ja- zu 174 Nein-Stimmen deutlich aus. Markus Zwyssig 29.11.2020, 13.10 Uhr

Die Silener haben am Sonntag an der Urne einem zinslosen Darlehen von 480'000 Franken an die Ärztezentrum Silenen AG zugestimmt. Der Kanton beteiligt sich mit einem Beitrag von 240'000 Franken am zinslosen und auf zehn Jahre befristeten Darlehen. Dementsprechend reduziert sich das Darlehen der Gemeinde Silenen auf netto 240'000 Franken. 505 Ja-Stimmen standen hierbei 174 Nein-Stimmen gegenüber. Damit kann die medizinische Grundversorgung in der Gemeinde Silenen nun gefördert werden.

Und das ist geplant: Auf dem ehemaligen Neat-Areal im Grund in Amsteg soll neben Wohn- und Gewerbegebäuden ein Sport- und Ärztezentrum mit einem integrierten Restaurant entstehen. Der Kostenvoranschlag für den Bau der Dreifachturnhalle liegt bei 3,25 Millionen Franken. Wie an einer Gemeindeversammlung zu erfahren war, ist die Finanzierung bereits gesichert. Die Grund Immobilien AG will 1,5 Millionen Franken investieren. Floorball Uri und der HC KTV Altdorf beteiligen sich mit je 100'000 Franken. Stiftungen und Dritte steuern 250'000 Franken bei.

Vom Kanton Uri kommen via Sportfonds und dem Förderprogramm Neuen Regionalpolitik (NRP) insgesamt 1,15 Millionen Franken, wobei ein zinsloses NRP-Darlehen von 800'000 Franken integriert ist. Die erforderliche Änderung der Nutzungsplanung im Entwicklungsgebiet Grund in Amsteg wurde an der Gemeindeversammlung nach hitziger Debatte mit 146 Ja zu 36 Nein genehmigt. Auch der Gemeindebeitrag von 150'000 Franken an die Dreifachturnhalle wurde mit deutlichem Mehr angenommen.

Gemeinderat spricht von einem Bekenntnis zum mittleren Reusstal

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass das Sport- und Ärztezentrum die Attraktivität der Gemeinde Silenen nachhaltig steigert: «Durch die Kombination der Bereiche Gesundheit, Sport und Gastronomie nutzt das Gesamtprojekt Sport- und Ärztezentrum Silenen wertvolle Synergien, trägt den bestehenden Bedürfnissen Rechnung und ist ein Bekenntnis zum mittleren Reusstal.»