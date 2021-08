Selbstkollision eines PWs in Silenen - niemand verletz

Silenen Lenker kollidiert auf der A2 mit Tunnelwand Im Plattitunnel kam es am Dienstag in den frühen Morgenstunden zur Selbstkollision. Der Lenker blieb unverletzt. 03.08.2021, 16.42 Uhr

Kurz vor 4 Uhr morgens krachte es am Dienstag, 3. August, im Plattitunnel in Silenen. Der Lenker eines Personenwagens mit deutschen Kontrollschildern fuhr auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Nord. Aus derzeit unbekannten Gründen kam der Lenker im Tunnel zu nahe an den rechten Randstein und kollidierte mit der rechten Tunnelwand, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt.