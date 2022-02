Othmar Buob wird das Restaurant Grund in Silenen führen

Silenen Othmar Buob setzt als Gastronom auf das aufstrebende Silenen Der künftige Pächter wird das Restaurant Grund im neuen Sport- und Ärztezentrum in Silenen führen. Auch Lehrlinge wären bei ihm willkommen. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Wenn das Restaurant Grund im neuen Sport- und Ärztezentrum des Grunds in Silenen im Juni eröffnet, dann dürfte aufgrund der Laufkundschaft darin täglicher Betrieb herrschen. Hinter dem Projekt stehen mutige Menschen. Einer von ihnen ist Othmar Buob aus Seedorf. Der 40-Jährige wird das Restaurant als Pächter mit sechs bis acht Mitarbeitenden führen. Aktuell fahren im Grund noch die Lastwagen und Bauarbeiter auf. Bei einem Besuch vor Ort verrät Othmar Buob mehr über sein künftiges Konzept.

Othmar Buob aus Seedorf übernimmt den Gastronomiebetrieb im Sport- und Ärztezentrum in Silenen. Auf einem Rundgang durch die Baustelle steht er Red und Antwort. Bild: Christian Tschümperlin (Silenen, 7. Februar 2022)

Die Halle, in der künftig vor allem Unihockey und Handball gespielt werden sollen, steht noch weitgehend leer. Neben einem Stapel Holz nimmt Buob Platz. «Wir wollen traditionelle Gerichte sportlich verpacken», sagt er. Auf dem Programm könnte dereinst beispielsweise das Original-Urner-Menu Rys und Pohr stehen. Er sagt:

«Regionale Lieferanten sollen, wenn immer möglich, berücksichtigt werden. Ich fühle mich geehrt, dass viele von ihnen schon Kontakt mit uns aufgenommen haben.»

Er merke, dass das Projekt auf grosses Interesse stosse. «Aus der Basis 57 wollen wir den Zanderfisch beziehen. Es herrscht mit den vielen innovativen Projekten Aufschwung im Kanton Uri», so Buob.

Als Unternehmer sucht er den schnellen Entscheid

Die Kombination von Sport und Medizin findet er super. «Das ist sensationell für die Gemeinde Silenen, dieses Zentrum wird die ganze Region beleben», sagt Buob. Nicht zuletzt braucht so ein Projekt viele mutige Unternehmer, die zusammenstehen. Auch für Buob ist es der erste Schritt in die Selbstständigkeit:

«Wenn ich nicht an den Grund glauben würde, hätte ich mich nicht beworben.»

Am Unternehmertum fasziniere ihn vor allem die Selbstständigkeit und die Freiheit. «Man kann schnelle Entscheide treffen und es macht Spass, sein eigenes Angebot zu kreieren.»

Die ersten interessierten Mitarbeitenden haben sich bereits gemeldet. «Das ist besonders in Zeiten von Fachkräftemangel toll.» Gesucht werden ein Küchenchef, ein Koch, Serviceangestellte und Aushilfen. «Wir würden uns freuen, jungen Menschen eine Chance geben zu können, und würden auch Lehrlinge ausbilden.» Buob selber will an der Front tätig sein: als Gastgeber und Serviceangestellter. «Wir werden darauf angewiesen sein, dass alle ein bisschen überall mithelfen können.»

Die Gäste spüren den Teamspirit

Besonderen Wert legt Buob auf den Teamgeist und man merkt ihm an, dass er das Zeug hat, sein Team positiv anzuleiten. «Die Gäste merken, ob ein guter Teamspirit da ist. Wenn das Team zusammenhält und gut geführt ist, wenn man ein gutes Vorbild ist, dann hat man nach meiner Erfahrung auch in hektischen Zeiten Erfolg», sagt Buob. Wichtig sei es, die Erwartungen der Gäste zu kennen. «Es ist schön, wenn man die Erwartungen erfüllen kann.» Man solle aber auch immer seiner Linie und dem Konzept treu bleiben, nur so könne man langfristig erfolgreich arbeiten.

Als gebürtiger Luzerner durchlief Buob in diversen Restaurants und Hotels in der Schweiz die gesamte Aufgabenpalette. Nach dem Abschluss der Hotelfachschule in Thun 2008 arbeitete er im Hotel Kemmeriboden Bad in Schangnau sowie im Hotel Bürgenstock. Viel Erfahrung sammelte er zudem als Leiter Gastronomie und Hotellerie bei der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG und als Gesamtleiter der Restaurantbetriebe der Rigi Bahnen AG. Er sagt:

«Die Zeit auf der Rigi hat mich sehr geprägt. Dort konnte ich den Erfahrungsrucksack enorm füllen.»

Der Kontrast zu den Dimensionen auf dem exklusiven Bürgenstock bezeichnet er als eindrücklich. Auf dem Bürgenstock war er im Bereich Food und Beverage Management tätig und an der Optimierung von Abläufen beteiligt. Später schloss er ein Nachdiplomstudium in Hotelmanagement ab. «Dort erhielt ich den letzten Schliff für meine Selbstständigkeit.» Hermann Epp, Verwaltungsratspräsident der Grund Immobilien AG, der das neue Zentrum gehört, bezeichnet Buob als «erfahrenen und versierten Gastronomen, mit dem wir gemeinsam in die Zukunft gehen». Das Restaurant Grund im Sport- und Ärztezentrum soll mit einer Feier eröffnet werden. Im August folgt dann die Eröffnung des Gesamtareals.

