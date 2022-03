Sonja Indergand wird neue Samariterlehrerin in Silenen

Silenen Samariterverein blickt auf ein abwechslungsreiches Jahr zurück Das Vereinsleben des Samaritervereins Silenen hat trotz Corona wieder stattfinden können. Sonja Indergand konnte als zukünftige Samariterlehrerin gewonnen werden. 10.03.2022, 16.11 Uhr

Die Präsidentin Jasmin Baumann konnte an der 85. Generalversammlung des Samaritervereins Silenen 21 anwesende Ehren- und Aktivmitglieder sowie sechs Gäste begrüssen. Das vergangene Pandemiejahr habe den Verein vor neue Herausforderungen gestellt, heisst es in einer Mitteilung des Vereins. Trotz Corona sei das Vereinsleben aber weitergegangen. Nebst den Monatsübungen wurde für das Gesellige der Ausflug ins Blaue und der Klausabend organisiert. Der Ausflug führte in die Göscheneralp.