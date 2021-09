Urner Schulsportmeisterschaft in der polysportiven Stafette

Silenen Schüler-Teams geben mächtig Gas Die einheimischen Mannschaften dominierten das Geschehen. Bei der Oberstufe gab es gar einen Silener Dreifacherfolg. Urs Hanhart 19.09.2021, 17.08 Uhr

Der Selderboden in Silenen entwickelt sich zu einem Ort der spannenden Sportevents: Vor kurzem gingen hier die Innerschweizer Mountainbike-Meisterschaften über die Bühne. Am Freitag gab es ein weiteres sportliches Highlight zu sehen. Insgesamt 34 Dreier-Teams kämpften im Rahmen der Schulsportmeisterschaften bei perfekten äusseren Bedingungen um die Kantonalmeistertitel in der polysportiven Stafette. In jeder Mannschaft kamen je ein Inlineskater, ein Biker sowie ein Läufer zum Einsatz, wobei alle Sportler ihre Strecke sechs- (Unterstufe) beziehungsweise achtmal (Oberstufe) zu absolvieren hatten. Bei einer Gesamtrenndauer von 26 Minuten gingen die kurzen Intervalle mit der Zeit ganz schön in die Beine. In der Kategorie Oberstufe winkte den beiden Siegerteams die Qualifikation für den Schweizer Schulsporttag, der voraussichtlich im Juni nächsten Jahres in Chur ausgetragen wird.

Das Team aus Erstfeld mit Inlineskaterin Lea Baumann und Läuferin Sari Tresch setzte sich in der Oberstufe durch. Bild: Urs Hanhart (Silenen, 17. September 2021)

Heisser Fight zwischen Erstfeld und Silenen

Bei den Oberstufe-Schülerinnen gab es einen überaus spannenden Zweikampf um den Titel und das Ticket für den nationalen Showdown. Zunächst führte das Silener Team mit Ilaria da Mogogno, Laura Baumann und Tina Furrer das Rennen an. Aber das Trio der Oberstufe Erstfeld mit Lea Baumann, Julia Furrer und Sari Tresch folgte ihm dicht auf den Fersen. Im vorletzten Umgang konnte die Equipe aus dem Eisenbahnerdorf dann den Spiess umdrehen und mit einem knappen Vorsprung von 11 Sekunden triumphieren.

Das Feld der Unterstufe-Schüler kurz nach dem Start. Bild: Urs Hanhart (Silenen, 17. September 2021)

Im Wettkampf der Oberstufen-Schüler nutzten die einheimischen Teams ihren Heimvorteil ganz resolut aus. Es gab sogar letztlich einen Silener Dreifachsieg, wobei die Equipe Silenen 2 mit Colin Loretz, Nevio Indergand und Sebastian Wipfli von Beginn weg die Spitze übernahm und diese bis zum Schluss nicht mehr abgab. Silenen 1 mit Alejo Walker, Mario Bachmann und Aaron Tresch büsste 25 Sekunden auf die siegreiche Mannschaft ein.

Schüler zeigten grossen Einsatz

«Die Beteiligung liegt etwa im Rahmen der letzten Austragung vor zwei Jahren, was sehr erfreulich ist», bilanzierte OK-Mitglied Roger Dittli. «Die polysportive Stafette ist die einzige Schulsportmeisterschaft, die innerhalb der offiziellen Schulzeit durchgeführt wird. Alle Teams, die angetreten sind, haben mächtig Gas gegeben.» Der Einsatzwille sei eindrücklich gewesen. «Es sind ausschliesslich motivierte Schülerinnen und Schüler gestartet. Das ist ganz in unserem Sinne», so Dittli. Ein kleiner Wermutstropfen war für die Veranstalter, dass kein einziges Team aus dem Oberland antrat. Dafür waren insbesondere Attinghausen, Bürglen und Silenen sehr gut vertreten. Diese drei Gemeinden stellten zusammen 19 Equipen, also mehr als die Hälfte des gesamten Feldes. Viele Mannschaften bekundeten Mühe, einen Inlineskater zu finden. Deshalb wird erwogen, in Zukunft die Startdisziplin auch mit einem Kickboard absolvieren zu dürfen.

Die Biker hatten einen hügeligen Kurs zu bewältigen. Bild: Urs Hanhart (Silenen, 17. September 2021)

Ob der schweizerischen Finalwettkampf stattfindet, ist noch nicht sicher. Dittli räumt den beiden Urner Equipen jedenfalls gute Chancen ein. «Wir haben viele gute Biker und Läufer», betonte Dittli. In den vergangenen Jahren schnitten die Urner Teams stets sehr gut ab. «Sie gehören zu den Podestkandidaten. OL und die Stafette sind in der Regel unsere Paradedisziplinen im Schulsport.» In Chur wird allerdings die Stafette etwas anders aussehen: Die Disziplinen Schwimmen und Zielwurf kommen voraussichtlich noch hinzu. Die beiden Urner Siegerteams müssen also noch aufgestockt werden.