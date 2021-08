Silenen: Kinder träumen vom Olympia-Erfolg à la Linda Indergand

Silenen Sie folgen Linda Indergands Spuren: Bike-Nachwuchs träumt von Olympia Linda Indergand ist bei der IG Radsport Uri grossgeworden. Ein Besuch bei einem Training auf dem Selderboden zeigt: Die nächsten Talente sind bereits unterwegs. Doch die Trainer sind nicht nur glücklich. Einige Eltern würden zu viel Druck ausüben. Kristina Gysi 24.08.2021, 18.00 Uhr

Die Sonne ist zwar schon hinter den Bergen verschwunden, wirft aber noch ihr Licht über die Kuppen, als unten im Tal auf dem Selderboden eine Schar Kinder zusammengepfiffen wird. Rasch treffen sie sich vor dem Lokal der Sportanlage, ein Meer aus bunten Velohelmen und aerodynamischen Sonnenbrillen. Unter und neben sich halten sie ihre wohl treuesten Begleiter an den Lenkern, die Mountainbikes. Ausserordentlich viele Kinder sind es an diesem Freitagabend, denn es steht der Swiss Bike Cup Proffix in Basel an, eines der grössten Bike-Rennen des Landes. Und so gibt es für die jungen Talente der IG Radsport Uri einen letzten Feinschliff vor dem grossen Wettkampf.

Bruno Küttel (links) und Rolf Furrer fördern mit der IG Radsport Uri den Nachwuchs. Bild: Kristina Gysi (Silenen, 20. August 2021)

Auch Linda Indergand ist bei der IG Radsport Uri grossgeworden, wie Trainer Rolf Furrer nicht ohne Stolz erzählt. In einem alten Prospekt zeigt er ein Bild der Mountainbikerin, die bei den Olympischen Spielen 2021 Bronze geholt hat. Damals ein junges Mädchen, 10-jährig vielleicht, beim Training auf dem Selderboden. Heute fährt sie im Schweizer Nationalkader. Kein Wunder also, dass die Urnerin bei den jungen Sportlerinnen und Sportlern in Silenen hoch im Kurs ist. Auch bei Elena Frei.

Erfolgreich und doch ganz bescheiden

Frei ist 13 Jahre alt und zählt laut Trainer Bruno Küttel zu den «ambitionierteren Fahrerinnen der IG». Als eines ihrer Vorbilder nennt sie – natürlich – Linda Indergand. Auch Frei würde dereinst gerne bei den Olympischen Spielen teilnehmen, die Weichen dafür sind bereits gestellt. «Ich bin in einer Talentklasse, bei der ich nachmittags jeweils fürs Training freibekomme», erzählt sie schüchtern, von Überheblichkeit keine Spur. Wie lange sie schon trainiert, weiss sie selbst nicht so genau. «Seit fünf Jahren mindestens», sagt ihr Trainer.

Zweimal gewann sie Silber bei den Europameisterschaften, einmal wurde sie beim Swiss Bike Cup Proffix Erste, hinzu kommt ein Sieg beim EKZ Cup, der zweitgrössten Rennserie der Schweiz (heute: MTB Race Series). Sie liebe es, so oft draussen zu sein und sich durch den Sport in Technik und Konzentration zu üben. Als sie davonfährt, um zu ihrer Trainingsgruppe aufzuschliessen, ruft ihr Furrer hinterher: «Nicht immer so bescheiden!» Sie sei eines ihrer «besten Pferde im Stall».

Elena Frei ist laut Trainer Furrer «eines der besten Pferde im Stall». Bild: PD

Auch Julian Tresch aus Erstfeld ist begeisterter Biker. In sechs von seinen neun Lebensjahren fuhr er bisher mit dem «Mounti» durch die Gegend. Er möge besonders, wie viel man dabei lernen könne. Und: «Wenn man hochfährt, kann man wieder ‹runtertrailen›.» Auch für ihn ist Linda Indergand ein grosses Vorbild, einmal durfte er gar mit ihr trainieren. «Es war lustig und cool, mit einer so guten Fahrerin zu üben», sagt er.

Elia Stalder würde das auch mal gerne machen. Der 11-Jährige ist ein Beispiel dafür, dass bei der IG Radsport Uri nicht alle Mitglieder aus Uri selbst sind. Stalder ist aus Emmetten (NW) und kommt für die Trainings jeweils nach Silenen. «Ich mag es, dass man mit Freunden fahren kann», sagt er. Das Biken habe er durch seinen Vater entdeckt. «Er hat mich jeweils mitgenommen und je häufiger wir gegangen sind, desto mehr hat es mich fasziniert.» Denn beim Velofahren gebe es nie ein Ende. «Eigentlich kann man immer weiterfahren.»

Ihnen macht das spielerische Training Freude: Elia Stalder (links) und Julian Tresch. Bild: Kristina Gysi (Silenen, 20. August 2021)

Der Leistungsdruck steigt

Für die Trainer Bruno Küttel und Reto Furrer sind wohl jene Worte der Grund, weshalb sie seit vielen Jahren Teil der IG Radsport Uri sind. «Unsere grösste Aufgabe ist es, den Nachwuchs zu fördern», sagt Furrer. Angesichts der vielen Kinder, die an diesem ersten Trainingsabend nach den Sommerferien gekommen sind, scheint das zu funktionieren. Die beiden freut es. Jedoch sehen sie durch die vielen Jahre Erfahrung auch, wie sich der Wettkampfgeist seit einiger Zeit stark verändert. Nicht unbedingt bei den Kindern – sondern bei den Eltern. Küttel sagt:

«Wir setzen auf ein spielerisches Training und fahren bisher gut damit.»

Wortwörtlich, wie ein Blick auf die gelisteten Resultate auf der Website zeigt. Die IG heimst immer wieder Erfolge ein. Manchen Eltern sei die lockere Trainingsart aber nicht recht. Strenger müsse es sein, fordernder, ambitionierter. «Es gibt Eltern, die ihre Kinder bereits im Alter von 16 oder 17 auf den Podesten der Europa- und Weltmeisterschaften sehen wollen», so Küttel. «Die sind dann aber mit 20 völlig verbraucht. Physisch, psychisch oder sogar beides.»

Dieser enorme Leistungsdruck mache ihm jeweils Sorgen. Junge Sportler müssten «heranreifen», die Nachwuchsetappe von A bis Z durcharbeiten, um dann gut vorbereitet in die ganz grossen Rennen der Mountainbike-Rennen starten zu können. Auch von sogenannten «Helikoptereltern» spricht Küttel. «Oftmals organisieren wir Busse, um gemeinsam an die Rennen zu fahren», sagt er. Trotzdem gebe es viele Eltern, die separat mitfahren, um dann beim Wettkampf dabei zu sein. «Obwohl das viele Kinder gar nicht wollen.»

Irritieren lasse man sich durch die Forderungen der Eltern aber nicht. «Wir machen das schon so lange, wir wissen schon, wie das geht», so der Trainer. Nach und nach trudeln die Eltern ein, um ihre Kinder vom Training abzuholen. Mit Kleinbussen, Kombis oder Veloträgern, um die Bikes zu laden. Ein paar Kinder aus der Nähe brausen auf ihren modernen Flitzern davon. Gut vorbereitet für das Rennen am Wochenende.