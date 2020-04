Silenen: Strahler tödlich verunglückt Ein 66-jähriger Urner wurde von einem herunterfallenden Stein getroffen und verstarb vor Ort. 27.04.2020, 07.35 Uhr

(zf) Am Samstag, 25. April 2020, frühmorgens, ist eni Urner Strahler tödlich verunglückt. Er war mit einer Gruppe aus vier Personen zum Strahlen ins Griesserental in Silenen unterwegs gewesen. «Als sie sich auf dem ihnen bekannten Bergweg befanden, traf ein herunterfallender Stein den Kopf eines Mitglieds der Gruppe», beschreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. «Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen starb der 66-jährige Urner noch vor Ort.»