Silenen: Autounfall verursacht 12'000 Franken Sachschaden

Silenen Unfall zwischen zwei Autos verursacht 12'000 Franken Sachschaden Am Sonntag ist es auf der A2 in Richtung Norden zu einer Kollision gekommen. Die Gründe sind derzeit noch unklar. 22.08.2022, 13.39 Uhr

Am Sonntag gegen 19 Uhr ist es auf der Autobahn A2 in Richtung Norden auf Silener Boden zu einem Unfall gekommen. Wie die Urner Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, ist ein Autofahrer mit Nidwaldner Kontrollschildern auf der Überholspur unterwegs gewesen. Auf der Normalspur sei ein Autofahrer mit deutschen Kontrollschildern gefahren.