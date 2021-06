Silenen/Amsteg Auf «gesellschaftliche Stille» folgen tolle Anlässe Die Frauengemeinschaft Silenen–Amsteg blickt auf ein ruhiges Coronajahr zurück. Mit der Öffnung kurbelt der Verein auch sein Programm wieder an. 23.06.2021, 17.32 Uhr

Hinten von links: Theres Kieliger, Rosina Brücker, Alexia Tresch, Karin Siegrist, Isabelle JauchVorne : Sonja Gerig, Anita Lussmann Pd / Urner Zeitung

(nke) Nachdem die Generalversammlung der Frauengemeinschaft Silenen–Amsteg im März 2020 coronabedingt abgesagt werden musste, wurde im Mai 2021 die 138. GV der Frauengemeinschaft Silenen–Amsteg auf dem Korrespondenzweg durchgeführt. Es wurden somit zwei Vereinsjahre geschäftlich abgewickelt, teilt die Frauengemeinschaft mit. Erfreulicherweise wurden die Jahresberichte und die Abstimmungsunterlagen rege gelesen und retourniert. Die Präsidentin Alexia Tresch und der Vorstand verlosten anhand der eingegangenen Abstimmungstalons verschiedene Tombolapreise. Sicherlich gab es manch glückliche Gewinnerin.

Leider war das letzte Vereinsjahr geprägt von Absagen, organisatorischen Entscheidungen und «gesellschaftlicher Stille». Die Präsidentin und ihr Team waren stets bemüht, aus der Situation das Beste zu machen. So wurde zum Beispiel nach der Adventsmesse anstelle des «Zmorgens» den Kirchbesuchern Grittibänzen verteilt. Für das neue Jahresprogramm wurden mehrere Angebote im Freien geplant.

Volles Programm im restlichen Vereinsjahr

Der Vorstand besteht aus der Präsidentin Alexia Tresch, Vizepräsidentin Rosina Brücker, Aktuarin Sonja Gerig, Kassierin Isabelle Jauch, sowie drei Beisitzerinnen, Karin Siegrist, Theres Kieliger und Anita Lussmann. Aktuell zählt die Frauengemeinschaft 218 Mitglieder. In den vergangenen zwei Jahren musste der Verein von 5 Vereinsmitgliedern für immer Abschied nehmen und 10 Vereinsmitglieder sind ausgetreten. Erfreulicherweise gab es 8 Neueintritte.

In der zweiten Hälfte des Vereinsjahres stehen laut Mitteilung noch tolle Angebote auf dem Programm. Eine Vereinsreise, Jassnachmittage, Fondueplausch, Samichlaus-Einzug, Hausbesuche und auch die Kirchlichen Anlässe sind ein fester Programmpunkt.

In der Hoffnung, sich an der nächsten GV wieder persönlich zu treffen, freut sich der Vorstand jetzt schon auf die kommenden Anlässe mit gemütlichen Stunden. Der Vorstand bedankte sich mit der schriftlichen GV bei allen, die der Gemeinschaft in irgendeiner Form unterstützt haben und ihr trotz Coronazeit die Treue gehalten haben.