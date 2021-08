Axenstrasse nach Sperrung wieder geöffnet

Sisikon Axenstrasse nach Sperrung wegen technischen Alarms wieder geöffnet Mitten in der Nacht wurde die Axenstrasse wegen eines möglicherweise drohenden Ereignisses gesperrt. Kurze Zeit später gaben die Behörden Entwarnung. 24.08.2021, 08.31 Uhr

Gegen 1 Uhr löste in der Nacht auf Dienstag das Überwachungssystem «Gumpisch» bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Uri einen technischen Alarm aus. Dieser führte gemäss den vordefinierten Szenarien zur automatischen Sperrung der Axenstrasse. Folglich wurde der Verkehr angehalten und durch die Polizei gewendet.

Ausgerückt waren das Amt für Betrieb Nationalstrassen, Spezialisten des Bundesamts für Strassen, ein privater Sicherheitsdienst, die Kantonspolizei Schwyz sowie die Kantonspolizei Uri. Alarmiert wurde ebenfalls die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz, für die Verkehrsregelung beim Wolfsprung.

Noch in der Nacht konnten Spezialisten des Amtes für Betrieb Nationalstrassen den technischen Fehler eruieren und das Überwachungssystem wieder in Betrieb nehmen. Die Axenstrasse wurde um 2.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben, wie die Urner Polizei am frühen Morgen mitteilte. (gh)