Sisikon: Gemeinde setzt für Corona-Denkmal eine Deadline

Sisikon Gemeinde setzt für Coronamahnmal eine Deadline bis Ende Juli Es ist 3,6 Meter hoch und wiegt fast eine Tonne: In Sisikon haben Massnahmen-Gegner ein grosses Coronamahnmal errichtet – ohne Bewilligung. Bald muss es dort weg. Martin Messmer Jetzt kommentieren 23.06.2022, 12.05 Uhr

Das Coronamahnmal oberhalb der Tellsplatte in Sisikon UR.

Seit Anfang Mai gibt es in Sisikon UR ein neues Denkmal: Neben dem Restaurant Tellsplatte steht ein «Coronamahnmal», das dort «von Steinbildhauer Cide Rüefli aus Grenchen SO mit Unterstützung des Bündnisses der Urkantone aufgestellt wurde», wie das Aktionsbündnis der Urkantone damals mitteilte.

Doch eine Bewilligung für das 3,6 Meter hohe und 900 Kilogramm schwere steinerne Mahnmal hat weder das Bündnis noch der Künstler eingeholt. Gemeindepräsident Timotheus Abegg (parteilos) sagte Anfang Mai: «Ab einer gewissen Grösse braucht es eine Baubewilligung, einen Hühnerstall in seinem Garten kann man ja auch nicht einfach so bauen. Bei der Grösse dieser Skulptur, einem eigentlichen Monument, würde ich per se sagen, sie sei bewilligungspflichtig.»

Inzwischen ist klar: Das Coronamahnmal muss weg. Der Gemeinderat Sisikon könne und wolle an einem touristischen Wanderweg wie dem «Weg der Schweiz» keine politische Diskrepanz oder Positionierung dulden, sagte Timotheus Abegg zu Pilatus Today. Doch es gibt eine Schonfrist: In Rücksprache mit der Baudirektion habe man beschlossen, dass die über drei Meter hohe Skulptur gemäss Bauordnung für maximal drei Monate bewilligungsfrei stehen bleiben kann. Dies sei dem Grundstückseigentümer Paul Franz Aschwanden schriftlich mitgeteilt worden. Dieser war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Mahnmal soll auf eine «Tour de Suisse»

Das Bündnis der Urkantone, das mehrere Corona-Demos organisierte, war mit der Standortsuche behilflich. Die Verantwortung aber für das Mahnmal lehnt das Bündnis ab. Sprecher Josef Ender verweist stattdessen an Grundstückbesitzer Aschwanden und an Bildhauer Cide Rüefli; der Bildhauer aus Grenchen hat das Mahnmal in monatelanger Arbeit gefertigt. Anders als Anfang Mai, als er das Mahnmal errichtete, nimmt er das Telefon aktuell nicht mehr ab.

Steinbildhauer Cide Rüefli (Mitte) mit Josef Ender (links) vom Aktionsbündnis Urkantone und einem weiteren, in der Mitteilung vom Bündnis nicht namentlich genannten Helfer.

Anfang Mai sagte Rüefli gegenüber der Luzerner Zeitung aber, mit einer Baubewilligung habe er sich nicht auseinandergesetzt, da die Skulptur wieder entfernt werde. Es sei nämlich vorgesehen, dass die Skulptur auf eine «Tour de Suisse» gehe und an verschiedenen Orten aufgestellt werde.

