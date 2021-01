Sisikon Leben am schattigen Nordhang im Riemenstaldertal: «Ich möchte nichts anderes» Der Bergbauernhof der Familie Küttel liegt während vier Monaten im Schatten. Trotzdem fühlt sie sich sehr wohl auf ihrem «Heimetli». Urs Hanhart 03.01.2021, 05.00 Uhr

Bergbäuerin Erna Küttel mit ihren Kindern Ramona und Mike. Bild: Urs Hanhart (Sisikon, 17. Dezember 2020)

Auf der Höhe des Dorfes Riemenstalden, das durch eine enge und kurvige Bergstrasse erschlossen ist, präsentiert sich das gleichnamige Tal momentan sehr winterlich. Allerdings ist von den ursprünglich gefallenen 80 Zentimeter Schnee aufgrund des Tauwetters etwa die Hälfte wieder weggeschmolzen. Auf ihrem Bergbauernbetrieb, der etwas unterhalb des schmucken Dorfes auf einer Höhe von knapp über 1000 Meter liegt, ist Bäuerin Erna Küttel (36) mit ihren Sprösslingen Ramona (3) und Mike (5) draussen an der frischen Luft am Spielen.

Die beiden vor Tatendrang sprühenden Kinder fahren mit ihren Velos auf der inzwischen aperen Zufahrtsstrasse herum, woran auch der nicht minder aufgeweckte Familienhund grossen Gefallen findet. Erwin Küttel, der Ehemann von Erna, ist nicht dabei. Er arbeitet jeweils über die Wintermonate in einem Vollzeitpensum am Sessellift auf dem Stoos.

Die Küttels bewirtschaften im engen Riemenstaldertal einen acht Hektaren grossen Betrieb. «Im letzten Frühling haben wir ganz auf Schafhaltung umgestellt. Davor hatten wir noch zwei Kühe. Momentan haben wir 35 Mutterschafe und rund ein Dutzend Lämmer sowie einige Hühner und Hasen. Zudem sind wir zurzeit daran, auf Bio umzustellen.», verrät die Bergbäuerin.

Den Hof konnte sie 2012 von ihren Eltern übernehmen, die ihn 1977 gekauft hatten. «Unser Landwirtschaftsbetrieb wirft zu wenig ab, um davon leben zu können. Wir sind auf einen Nebenverdienst angewiesen», betont Erna Küttel. Die Sommermonate verbringen die Küttels jeweils auf der rund 400 Meter höher gelegenen Alp Goldplangg, wo Rinder gesömmert werden. Ihre Schafe bleiben das ganze Jahr daheim beziehungsweise auf einer Weide in der Nähe des Bauernhofs. Deshalb müssen die Küttels in der wärmeren Jahreszeit regelmässig zwischen Alp und eigenem Bauernhof pendeln.

Der Bergbauernhof der Familie Küttel in der Nähe des Dorfes Riemenstalden liegt vier Monate im Schatten. Bild: Urs Hanhart (Sisikon, 17. Dezember 2020)

Im Oktober geht die Sonne unter, im Februar kommt sie wieder

Familie Küttel hat in gleich mehrfacher Hinsicht eine etwas spezielle Wohnlage. Am 21. Oktober geht dort die Sonne unter, und am 21. Februar kommt sie wieder. Das sind vier Monate ohne Sonnenstrahlen. «Viele Leute sagen mir, sie würden trübsinnig werden an so einem Ort. Aber ich bin es gewohnt, weil ich hier aufgewachsen bin», so die Landwirtin. «Ich möchte nichts anderes und fühle mich nach wie vor sehr wohl hier oben. Ein Vorteil ist, dass wir immerhin keinen Hochnebel haben. Den fände ich viel schlimmer. Zudem können sich die Kinder ohne Gefahr durch den Verkehr voll austoben.» Im Dorf Riemenstalden kommt die Sonne bereits deutlich früher zurück. Mit einem Spaziergang auf die andere Talseite zum gegenüberliegenden Berghang ist die Familie ohnehin relativ schnell an der Sonne.

Erwin Küttel ist im Kanton Schwyz aufgewachsen, auf einem Bergbauernbetrieb am Gersauer Berg. Dort hatte es im Winter weder eine Strasse noch eine Seilbahn. «Als mein Mann zu mir gezogen ist, hat er also einen Tausch gemacht», so Erna Küttel. «Vier Monate zu Fuss gehen gegen vier Monate Schatten. Er hätte wohl mehr Mühe mit dem Sonnenentzug, wenn er im Winter nicht im Skigebiet Stoos arbeiten würde. Dort kann er regelmässig Sonne tanken.»

Die Küttels halten 35 Schafe. Bild: Urs Hanhart (Sisikon, 17. Dezember 2020)

Urner mit Schwyzer Ausrichtung

Der Hof und das Land der Küttels liegen im Kanton Uri auf Sisiger Gemeindeboden. Das Luftlinie nur wenige hundert Meter entfernte rund 90-Seelen-Dorf Riemenstalden gehört hingegen zum Kanton Schwyz. Die Kantonsgrenze bildet der Riemenstaldnerbach, der nur wenige Meter entfernt am Hof vorbeifliesst. Das macht gewisse alltägliche Dinge ein wenig komplizierter. Erna Küttel, die früher als Verkäuferin arbeitete, ist froh, dass ihr Sohn den Kindergarten in Riemenstalden besuchen kann und ihre Kinder dereinst auch dort zur Schule gehen dürfen und nicht nach Sisikon runter müssen. «Wir sind sowieso eher Richtung Schwyz orientiert und fühlen uns als Schwyzer, auch wenn wir eine Urner Autonummer haben. Unser Kollegenkreis stammt mehrheitlich aus dem Kanton Schwyz», so die Bergbäuerin zu diesem Thema.

Wertvolle Unterstützung durch die Berghilfe

Zu schaffen machte Familie Küttel in den vergangenen Jahren der alte Schafstall – besonders im Sommer, wenn das Heu kurz vor einem Gewitter eingebracht werden musste. Dringend nötig waren ein neues, höheres Dach und der Einbau eines gebrauchten Heukrans. Dieses Vorhaben konnte nicht zuletzt dank der Unterstützung der Berghilfe realisiert werden. Nun ist es möglich, das Heu vom Nordhang schneller ins Trockene zu bringen. Das Ausbauprojekt kostete 170'000 Franken, wobei die Berghilfe 10'000 Franken beisteuerte. «Wir sind sehr froh und dankbar um diese Unterstützung. Jetzt können wir beim Einräumen wertvolle Stunden sparen. Ausserdem fällt der körperlich anstrengendste Teil der Arbeit weg», erklärt Erna Küttel.

Tatkräftige Unterstützung gibt es auch von ihren Eltern, die ganz in der Nähe wohnen. Ihre Mutter übernimmt regelmässig das Betreuen der Kinder oder hilft auch beim Heuen mit. In Pandemiezeiten ist die abgelegene Wohnlage ein Vorteil. Aber im Tal ist Corona durchaus auch ein Thema, wie Erna Küttel erläutert: «Es gibt relativ viele ältere Leute, die hier oben wohnen. Sie sind sehr vorsichtig, um sich nicht zu infizieren. Aber sonst bekommt man nicht so viel mit von der Pandemie.» Die Bergbäuerin ist nur relativ selten im Talboden anzutreffen. Alle ein bis zwei Wochen macht sie in Brunnen oder Altdorf einen Grosseinkauf.