Sisikon Neue Axenstrasse: Bau der Hilfsbrücke am Gumpisch bringt Behinderungen mit sich Zwei grosse Kräne, sieben Brückenpfeiler und massive Stahlträger: Für den Bau der Hilfsbrücke am Gumpisch wird bis Juli 2023 auf der Axenstrasse einiges los sein. Das führt zu Einschränkungen für den Verkehr und die Sisiger Bevölkerung. Carmen Epp Jetzt kommentieren 03.05.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Montag, 2. Mai, hat der Bau der Hilfsbrücke am Gumpisch begonnen. Am selben Abend lud die Bauherrschaft A4 Neue Axenstrasse die Bevölkerung in Sisikon zu einem öffentlichen Informationsanlass ins Schulhaus ein. Dabei liessen sich rund 50 Personen vom Gesamtprojektleiter, Stefan Gielchen vom Tiefbauamt Schwyz, und dessen Stellvertreter, Peter Vorwerk vom Amt für Tiefbau Uri, über die anstehenden Arbeiten informieren.

Stefan Gielchen, Gesamtprojektleiter Neue Axenstrasse (links), und sein Stellvertreter, Peter Vorwerk, stehen im Schulhaus Rede und Antwort. Bild: Carmen Epp (Sisikon, 2. Mai 2022)

Der Bau der neuen Axenstrasse ist wegen einer hängigen Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht weiterhin blockiert. Peter Vorwerk sagte einleitend:

«Wir warten schon fast täglich auf den Entscheid, der hoffentlich zu unseren Gunsten ausfällt.»

Da das Gericht mit einer Zwischenverfügung vom 24. September 2020 einzelnen Teilen des Projekts die aufschiebende Wirkung entzogen hatte, konnten erste Vorbereitungsarbeiten bereits begonnen werden.

Strasse bleibt nächteweise gesperrt oder einspurig

Herzstück der vom Bundesverwaltungsgericht freigegebenen Teilbereiche ist die neue Galerie Gumpisch, um die in der jüngeren Vergangenheit immer wieder aufgetretenen Strassensperrungen wegen Steinschlägen in Zukunft zu verhindern. Als Voraussetzung für den Bau der Galerie wird seeseitig und parallel zur bestehenden Axenstrasse auf einer Länge von rund 150 Metern eine Hilfsbrücke errichtet. Über die soll der Verkehr während des späteren Baus der Galerie geleitet werden. Nach der Fertigstellung der Galerie Gumpisch werden die Hilfsbrücke und die Fundamente wieder entfernt.

Beim Strassenabschnitt Gumpisch der Axenstrasse ist es wegen Steinschlägen immer wieder zu Strassensperrungen gekommen. Dies soll mit den Sicherungsarbeiten geändert werden. Archivbild: Florian Arnold

Das Bauvorhaben, das bis voraussichtlich Juli 2023 dauert, hat es in sich: Zwei grosse Kräne werden aufgestellt und sieben provisorische Brückenpfeiler aus Beton sowie massive Stahlträger verbaut. Das bringt Behinderungen für die Verkehrsteilnehmenden und die Bewohnerinnen und Bewohner von Sisikon mit sich. So muss die Strasse im Gebiet Gumpisch während der gesamten Bauzeit zwischen zwölf und 14 Nächten voll gesperrt und während 30 Nächten einspurig mit einer Lichtsignalanlage geführt werden.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Man habe der Bauherrschaft jedoch klare Rahmenbedingungen für die Behinderungen auferlegt, wie Vorwerk ausführte: Von Anfang Juli bis Mitte August darf der Verkehr nicht behindert werden. Nachtarbeiten sind nur Sonntag/Montag bis Donnerstag/Freitag erlaubt. Ausserdem dürfen Fahrspuren nachts nur von 20 bis 5 Uhr reduziert werden, tagsüber nur in Ausnahmefällen und dann mit einem Verkehrsdienst.

SMS-Dienst für Sisiger Bevölkerung

Wann genau die Axenstrasse gesperrt oder nur einspurig befahrbar ist, hänge stark vom Baufortschritt ab, der sich wiederum schlecht voraussagen lasse, sagte Vorwerk. Und weiter:

«Da in einem Gefahrengebiet gearbeitet wird, kann es auch vorkommen, dass die Arbeiten witterungsbedingt unterbrochen werden müssen.»

Genauere Infos würden laufend auf der Website www.axen.ch, mittels Medienmitteilungen und auf Signalanhängern abgegeben. Für die Sisiger Bevölkerung wird ausserdem ein exklusiver SMS-Dienst eingerichtet, für den man sich auf der Gemeindeverwaltung anmelden kann. «Dieser Vorschlag wurde vom Gemeinderat von Sisikon an uns herangetragen und wir setzen ihn gerne um», erklärte Stefan Gielchen.

Es sei ihnen sowieso ein grosses Anliegen, die anstehenden Massnahmen am Axen für die Sisigerinnen und Sisiger so verträglich wie möglich zu gestalten, wie die Projektleiter betonten. «Wir sind auf Ihre Rückmeldungen angewiesen, also melden Sie uns, wenn Sie mit etwas nicht zufrieden sind!», lautete der Appell von Vorwerk. Und Gielchen freute sich über das rege Interesse an der Informationsveranstaltung. Diese Nähe zur betroffenen Bevölkerung wolle man aufrechterhalten und pflegen.

Weitere Massnahmen gegen Naturgefahren am Gumpisch

Schliesslich ist es mit dem Bau der Hilfsbrücke noch längst nicht getan. Nebst dem noch blockierten Bau der neuen Axenstrasse mit den zwei vorgesehenen Umfahrungstunnels haben die Verantwortlichen – angestossen durch den massiven Felssturz vom 7. Januar 2019 – ein weiteres Projekt gegen Naturgefahren am Gumpisch erarbeitet.

Besonders in diesem Bereich ereigneten sich immer wieder Steinschläge:

Alles anzeigen

Ein 2019 heruntergestürzter, zwölf Tonnen schwerer Felsbrocken kam unterhalb der Axenstrasse zu liegen. Glücklicherweise sind damals weder die Strasse noch Personen zu Schaden gekommen. Bild: Bundesamt für Strassen (Astra)

Das sieht neben der Verstärkung der Galerie den Bau von zwei grossen Dämmen im Gumpischtal vor. Damit sollen die bis zu 55 Kubikmeter grossen Felsen, die runter zu donnern drohen, künftig wie in einem Trichter kanalisiert und über die verstärkte Galerie in Richtung See gelenkt werden. «Sobald das Gebiet wieder bewaldet ist, sind die bis zu 16 Meter hohen Dämme nicht mehr zu sehen», verdeutlichte Vorwerk an einer Visualisierung.

So soll das Gebiet nach dem Projekt «Schutz gegen Naturgefahren Gumpisch» aussehen. Visualisierung: PD

Das Projekt «Schutz gegen Naturgefahren Gumpisch» wurde am 22. April beim Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) eingereicht. Da das Gebiet schwer zugänglich und eine Profilierung nicht möglich ist, werden während der öffentlichen Auflage des Projekts zwei Termine für Führungen im Gelände angeboten, wie Vorwerk ausführte. Wenn das Plangenehmigungsverfahren reibungslos abläuft, soll der Bau von Anfang 2024 bis Ende 2025 dauern.

Unmut in der Bevölkerung bleibt bestehen

Im Anschluss an die Präsentation nahmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit wahr, Fragen zu den anstehenden Arbeiten zu stellen. Dabei wurde aber auch abermals dem Unmut über das nach wie vor blockierte Projekt «Neue Axenstrasse» Luft gemacht. Die beiden Projektleiter zeigten Verständnis. Vorwerk:

«Wir wären bereit, loszulegen.»

Es bringe aber nichts, sich über die Einsprache der Umweltverbände aufzuregen, fügte Gielchen an. Gerade in diesen Zeiten könne man letztlich froh sein, in einem Rechtsstaat zu leben. «Auch wenn das teilweise auch ad absurdum geführt werden kann.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen