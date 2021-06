Die Sisiger heissen die gute Rechnung klar gut

Sisikon Neuer Belag, aber die Umfahrung lässt auf sich warten Ein neuer Strassenbelag soll besser vor Lärm schützen. Für die Bevölkerung ist das aber eher Pflästerlipolitik. Markus Zwyssig 29.06.2021, 18.48 Uhr

Die Nationalstrasse führt direkt durch das Dorf von Sisikon. Florian Arnold (Sisikon, 19. Juni 2021)

Auf der Axenstrasse durchs Dorf Sisikon wird ein sogenannter Flüsterbelag eingebaut. Dieser soll für die Bewohner eine Entlastung vom Lärm bringen. Gemäss dem Bundesamt für Strassen (Astra) werden die Arbeiten während dreier Wochen im September ausgeführt. Gemeindepräsident Timotheus Abegg informierte an der Gemeindeversammlung am Montagabend in Sisikon darüber. Die Sisigerinnen und Sisiger sind zwar froh, dass die Arbeiten ausgeführt werden, trotzdem sind sie nicht ganz glücklich damit. Sie sehen darin eher eine Pflästerlipolitik. Viel lieber möchten sie, dass es endlich mit der Umfahrung vorwärtsgehen würde. Um diese Sache ist es den Sisigern viel zu ruhig.

Die Schiessanlage muss saniert werden. Das haben entsprechende Voruntersuchungen ergeben. Betroffen davon ist insbesondere das Gebiet hinter dem Scheibenstand. Mit dem Amt für Umweltschutz haben entsprechende Gespräche stattgefunden, wie Verwalter Erich Planzer informierte. Bis im Dezember soll ein entsprechendes Kreditbegehren vorliegen. Bei der sogenannten Soft-Sanierung werden sich neben der Gemeinde die Schützen und das Militär beteiligen müssen. Die Sanierung wird ebenfalls vom Bund subventioniert.

Rechnung weist ein Plus von fast 64'000 Franken auf

26 Stimmberechtigte nahmen an der Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle des Schulhauses teil. Die offiziellen Geschäfte waren schnell abgewickelt. Klar gutgeheissen wurde die Rechnung der Einwohnergemeinde für das vergangene Jahr. Bei einem Aufwand von 1,65 Millionen Franken resultiert ein Plus von fast 64'000 Franken. Im Budget wurde noch mit einem Aufwandüberschuss von fast 184'000 Franken gerechnet.

Hauptverantwortlich für das Ergebnis sind Mehrerträge bei den Steuern der natürlichen und juristischen Personen sowie Minderaufwände der Schule und im Zusammenhang mit den Einschränkungen durch Covid-19, wodurch einige Projekte nicht realisiert werden konnten. Im vergangenen Jahr wurden netto fast 62'000 Franken investiert. In die Spezialfinanzierung der Wasserversorgung wurden mehr als 32'000 Franken verbucht.

Grösserer Spielraum für Besetzung der Sisiger Behörden

Ebenso deutlich angenommen wurde die Teilrevision der Gemeindeordnung. Dadurch können zwei Änderungen vorgenommen werden. So wird ein grösserer Spielraum bei der nicht immer einfachen Besetzung der Behörden in der Gemeinde möglich. Der Passus wird gestrichen, dass Angestellte sich nicht für eine Behörde zur Verfügung stellen dürfen, wenn diese ihnen aufgrund ihrer beruflichen Situation übergeordnet ist. Zudem wird gemäss Gemeindeordnung in Zukunft bei der Zusammensetzung des Gemeinderats nur noch der Präsident namentlich gewählt. Des Weiteren soll sich das Gremium aus vier bis sechs Mitgliedern zusammensetzen können. Die Funktionen von Vizepräsident, Sozialvorsteher und Verwalter werden nicht mehr namentlich genannt. Wie auf eine entsprechende Frage aus der Versammlung betont wurde, ist die Ausstandspflicht im kantonalen Gesetz klar geregelt.

Zustimmung gab es an der Gemeindeversammlung schliesslich auch zu den Schlussabrechnungen für die Fenster im Schulhaus, für die Nutzungsplanung sowie für die dritte Etappe der Leitungssanierung Ägerli. Diese schliessen alle im Rahmen der gewährten Kredite ab.