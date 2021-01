Sisikon Schutz vor Felsbrocken: Gumpisch-Projekt kann an aktuelle Gefahren angepasst werden Die verstärkte Galerie im Gumpisch gewährleiste die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, sagt der Regierungsrat. Sie ist auf die Bewältigung von 100-jährigen Ereignissen ausgelegt, wie aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage hervorgeht. Markus Zwyssig 19.01.2021, 14.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Strassenabschnitt Gumpisch auf der Axenstrasse ist wieder sicherer zu befahren. Bild: Bundesamt für Strassen (Sisikon, 19. Dezember 2019)

Im Gumpischtal bei Sisikon sollen die Naturereignisse mit zwei grossen Leitdämmen kanalisiert werden. Die geplante Galerie, die Verkehrsteilnehmer schützt, wird zudem lokal verstärkt. Geologische Abklärungen im Gumpischtal haben ergeben, dass das Projekt an die aktuelle Gefahrensituation angepasst werden kann. Das hält die Regierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage von Landrätin Eveline Lüönd (Grüne, Schattdorf) fest. Die Linienführung der Axenstrasse muss nicht angepasst werden. Aktuell laufen vertiefte technische Abklärungen zur konkreten Umsetzung.

Aus den oberen Felswänden im Gumpischtal kam es am 7. Januar 2019 zu einem Felssturz. Etwa 80'000 Kubikmeter Felsmaterial mit grossen Blöcken lagerten sich im Gumpischtal ab. In der Folge musste die Axenstrasse immer wieder, teils auch für längere Zeit, gesperrt werden. Die Gefahrenbeurteilung wurde aufgrund der neuen Ereignisse überprüft und angepasst, wie die Regierung schreibt. Insbesondere galt es, abzuklären, ob die geplanten Bauwerke an die neuen Anforderungen angepasst werden können oder ob gar eine andere Linienführung nötig würde.

Alles anzeigen

Experten haben Gefahren beurteilt

Ein Team von Geologen hat die neue Gefahrenbeurteilung durchgeführt. Die Resultate liegen inzwischen vor. Die verstärkte Galerie gewährleiste demnach die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Sie sei auf die Bewältigung 100-jähriger Ereignisse ausgelegt und erhöhe die Verfügbarkeit damit wesentlich, hält die Regierung dazu fest. Bei solch grossen Ereignissen können an den Anlagen im Gumpischtal und auf dem Galeriedach zwar Schäden entstehen, die repariert werden müssen. Dabei handle es sich aber in der Regel um Verschleissteile oder sogenannte Opferelemente. Die Regierung gibt sich überzeugt, dass sich daraus keine grösseren Sperrungen ergeben sollten. Jedoch: «Bei noch grösseren Ereignissen sind auch Schäden an der Infrastruktur möglich, und Sperrungen können nötig werden.» Auf jeden Fall sei die Verfügbarkeit der Axenstrasse wesentlich höher als heute.

Die Sicherheit der Arbeiter sei nun die grössere Herausforderung als die Dimensionierung des Endprodukts, wie die Regierung festhält: «Sie wird sowohl durch bauliche als auch durch organisatorische Massnahmen sichergestellt.» Das seien zum Beispiel temporäre Schutz- und Warneinrichtungen, wetterabhängige Arbeitszeiten oder ferngesteuerte Baumaschinen.

Der Bundesrat genehmigte am 28. Januar 2009 das generelle Projekt inklusive dem Bau von Portallüftungszentralen und einem niveaufrei geführten Linksabbieger Gumpisch. Doch ein solcher entspricht nicht mehr den Sicherheitsstandards. Das Bundesverwaltungsgericht (BVG) geht in seinem Zwischenentscheid vom 24. September 2020 aber davon aus, dass eine Linksabbiegespur «nicht verunmöglicht wird und eine abschliessende Antwort dazu im Moment nicht möglich ist». Weiter hält das BVG ausdrücklich fest, dass durch den Bau der Galerie kein Präjudiz für den Bau des Ausfahrtstunnels Gumpisch geschaffen wird.

Zuerst muss eine Hilfsbrücke her

Die temporäre Hilfsbrücke soll bis Ende 2023 erstellt sein. Diese biete selber keinen zusätzlichen Schutz gegen Naturereignisse, wie die Regierung schreibt. «Sie ist weiter vom Tal entfernt und damit von vielen Ereignissen nicht betroffen.» Dadurch werde sie die Verfügbarkeit nach einem Ereignis deutlich erhöhen, insbesondere, wenn die bestehende Axenstrasse in Mitleidenschaft gezogen würde.

Weil die Kantone eine Dringlichkeit vor allem auch für einen vorgezogenen Bau der Galerie Gumpisch geltend gemacht haben, hat das BVG ihnen erlaubt, die Bauarbeiten am Gumpisch schon vor einem Urteil im Beschwerdeverfahren in Angriff zu nehmen. Ist die Hilfsbrücke fertiggestellt, können weitere Vorarbeiten ausgeführt werden. 2026 soll mit dem Bau der Galerie begonnen werden. Wenn die Hilfsbrücke in Betrieb ist, müssen erst aufwendige Massnahmen im Gumpischtal umgesetzt und der Voreinschnitt erstellt werden, bevor mit dem Bau der Galerie begonnen werden kann.