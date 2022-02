Sisiger Schulkinder machen den Fasnachts-Auftakt

Sisikon Sisiger Schulkinder machen den Fasnachtsauftakt Nach einem Pausenjahr zog die Sisiger Schulkatzenmusik am Freitag wieder durch die Gassen. 22.02.2022, 12.27 Uhr

Die Schulatzenmusik stimmte die Bewohnerinnen und Bewohner von Sisikon auf die Fasnacht ein. Bild: PD

«Chatzämusig Sisigä, vorwärts marsch!» Nach einem Jahr Pause tönte es am Freitag wieder so zum Start der Sisiger-Schulkatzenmusik. So hat man sich bei der Primarschule Sisikon in diesem Jahr wieder einmal für einen klassischen Umzug entschieden. Eine junge Truppe fasnachtsverrückter Sisger hat das Zepter der Katzenmusikgesellschaft übernommen und war motiviert, die Schulfasnacht wie gewohnt durchzuführen. Unterstützt durch erfahrene Organisatorinnen und Organisatoren wurde Altbewährtes neu inszeniert.

Spontan und flexibel zauberten die Sisiger Schulkinder ein Kostüm zum Motto «Urchig-typisch schwizerisch». Als Käse verkleidet standen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrpersonen, verstärkt durch weitere Katzenmusikanten, um 13.30 Uhr zum Abmarsch bereit. Wohl manche Herzen begannen höherzuschlagen, als wieder die ersten Trompetentöne gefolgt von Trommel- und Paukenschlägen erklangen.

«Die perfekte Einstimmung für die Fasnachtswoche»

Gesäumt durch diverse Zuschauer am Strassenrand marschierten die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler durchs Dorf, verteilten Käse und warfen Konfetti. Fasnachtsstimmung kam auf und auch die Zuschauer an den geöffneten Fenstern liessen sich mitreissen. Abschliessend gab's eine süsse Verpflegung für alle auf dem Pausenplatz, gesponsert von der Fasnachtsgesellschaft Sisikon. Bei ausgelassener Stimmung liess man den Nachmittag ausklingen. «Die perfekte Einstimmung für die kommende Fasnachtswoche», heisst es in der Mitteilung der Primarschule Sisikon. (pd/RIN)