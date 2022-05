Sisikon: Massnahmen-Gegner errichten «Corona-Mahnmal»

Sisikon UR Massnahmen-Gegner errichten 3,6 Meter hohes «Corona-Mahnmal» – ohne Bewilligung In Sisikon wurde ein fast ein Tonnen schweres Denkmal errichtet, das an die «unverhältnismässigen Grundrechtseinschränkungen» während der Pandemie erinnern soll, wie das Bündnis der Urkantone schreibt. Die Gemeinde prüft nun, ob es dafür eine Bewilligung braucht. Martin Messmer Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Das Coronamahnmal oberhalb der Tellsplatte in Sisikon UR. Bild: PD

Seit Ende April hat die Gemeinde Sisikon oberhalb der Tellsplatte ein neues Denkmal: Es handelt sich um ein grosses «Coronamahnmal», das dort «von Steinbildhauer Cide Rüefli aus Grenchen SO mit Unterstützung des Bündnisses der Urkantone aufgestellt wurde», wie das Aktionsbündnis in einer Mitteilung schreibt. Die Gruppierung organisierte etliche Kundgebungen, um gegen die Coronamassnahmen des Bundes zu demonstrieren. «Das Mahnmal stellt Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit, mit schräg gestellter Waage und offenen Augen dar und soll an die unverhältnismässigen Grundrechtseinschränkungen der letzten zwei Jahre erinnern», wird in der Mitteilung beschrieben. Das steinerne Mahnmal ist 3,6 Meter hoch und 900 Kilogramm schwer; sein Erschaffer Rüefli hat nach eigenen Angaben an 47 Coronademos teilgenommen. Für den Bau des Mahnmals arbeitete er neun Monate.

«Evidenz der Gefährlichkeit der Pandemie nicht belegt»

Am Fuss der grossen Skulptur ist eine Inschrift angebracht, die den Titel «Corona Nachdenk-Ort» trägt. Darin heisst es unter anderem: «Im Jahre 2022 waren die Grundrechte immer noch nicht wiederhergestellt, die Evidenz zur Gefährlichkeit der Pandemie nicht belegt und die Aufarbeitung dieser Grundrechts-Verletzungen wurde in die Zukunft verlegt.» Gezeichnet ist die Inschrift mit «Dipl. Steinbildhauer, Alcide Rüefli, Grenchen, Februar 2022». Am Freitag sei er extra nochmals nach Sisikon gefahren, um seine Skulptur sturmsicher zu machen.

Am Ende der Medienmitteilung schreibt das Bündnis der Urkantone: «Das Aktionsbündnis Urkantone bedankt sich bei Cide Rüefli für das eindrucksvolle Denkmal, das die Erinnerung an das Unrecht der vergangenen zwei Jahre Coronapolitik wachhalten wird.»

Steinbildhauer Cide Rüefli (Mitte) mit Josef Ender (links) vom Aktionsbündnis Urkantone und einem weiteren, in der Mitteilung vom Bündnis nicht namentlich genannten Helfer. Bild: PD

Eine Baubewilligung für die Skulptur liegt nicht vor, wie Sisikons Gemeindepräsident Timotheus Abegg (parteilos) auf Anfrage erklärte:

«Von diesem Denkmal habe ich noch keine Kenntnis. Und eine Baubewilligung dafür liegt definitiv nicht vor.»

Auch Bauchef Sebi Gisler sagt, er wisse weder etwas von einem Coronamahnmal noch von einer Baubewilligung.

Gemeinde prüft, ob das Coronadenkmal eine Bewilligung braucht

Gemeindepräsident Abegg verweist darauf, dass das Mahnmal auf einem privaten Grundstück aufgestellt wurde – was allerdings nicht unbedingt heisst, dass es nicht bewilligungspflichtig ist. Abegg sagt:

«Ab einer gewissen Grösse braucht es eine Baubewilligung, einen Hühnerstall in seinem Garten kann man ja auch nicht einfach so bauen. Bei der Grösse dieser Skulptur, einem eigentlichen Monument, würde ich per se sagen, sie sei bewilligungspflichtig.»

Er werde jetzt innerhalb der Gemeindeverwaltung die nötigen Schritte einleiten, dann werde entschieden, wie weiterverfahren wird.

Bündnis der Urkantone will nicht für Coronadenkmal verantwortlich sein

Beim Bündnis der Urkantone weist man die Verantwortung für eine allenfalls fehlende Baubewilligung des Coronadenkmals von sich. Bündnis-Sprecher Josef Ender, der die Medienmitteilung unterzeichnet hat, sagt:

«Künstler Cide Rüefli hat den Ort ausgewählt, und der private Grundstückbesitzer hat zugesagt. Rüefli hat uns dann angefragt, ob wir das Denkmal zusammen mit dem Bündnis der Urkantone aufstellen könnten.»

Das Bündnis der Urkantone habe zugesagt, weil es sich inhaltlich mit den Aussagen des Coronadenkmals identifizieren könne, so Ender weiter. Für alle weiteren Fragen, zum Beispiel, wie teuer die Skulptur war und wer sie finanziert hat, verweist Ender an Künstler Rüefli.

«Ich bin einfach der Künstler, mehr nicht»

Künstler Rüefli beziffert den Wert der Arbeit, die er für die Statue aufgewendet habe, auf 80'000 Franken. Für eine allfällige Baubewilligung sei auch er nicht zuständig, der Ort auf dem privaten Grundstück in Sisikon sei ihm angeboten worden, er sei einfach der Künstler, mehr nicht.

Der Standortvermittler* möchte nicht namentlich erwähnt werden. Er sagt:

«Ich vernahm aus dem Umfeld des Künstlers, dass ein Standort gesucht wird für seine Skulptur. Es gab auch Privatpersonen, die sie in ihrem Garten aufstellen wollten, aber ein Denkmal muss man zeigen.»

Mit einer Baubewilligung habe er sich nicht auseinandergesetzt, da die Skulptur wieder entfernt werde. Es sei nämlich vorgesehen, dass die Skulptur auf eine «Tour de Suisse» gehe und an verschiedenen Orten aufgestellt werde.

Unklarheit herrscht darüber, wer und wie tatsächlich die Zusage gegeben hat, dass das Coronadenkmal zum Start der «Tour de Suisse» in Sisikon aufgestellt wird. Sie steht neben dem Restaurant Tellsplatte; dort, wo früher ein Telldenkmal aufgestellt war. Dessen Geschäftsführer will damit nicht in Verbindung gebracht werden, weder mit einer allenfalls fehlenden Bewilligung noch inhaltlich. Er verweist darauf, dass ihm gesagt worden sei, der Besitzer des Grundstücks sei einverstanden.

Dort, wo heute das Coronamahnmal steht, stand früher ein Telldenkmal. Screenshot: Google Maps

Restaurantbesitzer Paul Franz Aschwanden, dem das gesamte Areal Tellsplatte gehört, weiss auf Anfrage nichts mehr von einer Zusage, und er distanzierte sich vom Coronadenkmal.

Der Standortvermittler freut sich derweil über die Unklarheiten rund um die Skulptur:

«Wenn es jetzt etwas Aufruhr um das Coronadenkmal gibt, dann finde ich das gut.»

*Name der Redaktion bekannt.

