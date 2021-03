Sisikon Velofahrer bei Unfall mit Auto lebensbedrohlich verletzt Am Donnerstag hat sich ein 65-jähriger Mann lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Die Rega brachte ihn in ein ausserkantonales Spital. 26.03.2021, 14.43 Uhr

(zgc) Am Donnerstag gegen 14:15 Uhr sind zwei Velofahrer auf dem Velostreifen bei der Tellsplatte in Richtung Brunnen unterwegs gewesen. Wie die Kantonspolizei Uri in einer Medienmitteilung schreibt, ist dann beim Ende des Velostreifens einer der beiden stehen geblieben, während der Zweite die Strasse überquerte und frontal mit einem entgegenkommenden Urner Auto kollidierte.