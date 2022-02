Andermatt: 18 Rennfahrende aus Uri schaffen Finalqualifikation

Andermatt Erfolgreicher Urner Nachwuchs: 18 Rennfahrende schaffen die Finalqualifikation Erstmals hat ein Qualifikationsrennen des Grand Prix Migros im Kanton Uri stattgefunden. Von den 102 gestarteten Urnerinnen und Urnern schafften 18 die Qualifikation für den Final in Obersaxen. Bruno Arnold 21.02.2022, 13.55 Uhr

Die 18 Urner Finalteilnehmenden vereint bei der Siegerehrung. Bild: Bruno Arnold (Andermatt, 19. Februar 2022)

Da in Airolo zurzeit zu wenig Schnee liegt, kam der Kanton Uri zum Handkuss. So wurde vergangenen Samstag in Andermatt zum ersten Mal ein Qualifikationsrennen im Rahmen des Grand Prix Migros ausgetragen. In Zusammenarbeit mit Swiss-Ski wurde unter der Führung vom CEO der Skiarena Andermatt Sedrun, Ignaz Zopp, ein OK formiert. Innert weniger Tage gelang es dem OK, die Ressorts mit Personen zu besetzen und gut 80 freiwillige Helferinnen und Helfer zu rekrutieren. Für den technischen Ablauf war Kari Briker, Attinghausen, der für Swiss-Ski die Rennen in der Interregion Mitte als Technischer Delegierter betreut, verantwortlich.

Am Samstag war es so weit: Den Teilnehmenden wurden auf drei verschiedenen Wettkampfpisten auf dem Grossboden im Skigebiet Nätschen perfekte Wettkampfbedingungen geboten. Im Grand Prix Village bei der Bergstation «Gütsch-Express» hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, an Wettbewerben mit wertvollen Preisen teilzunehmen, die am Nachmittag bei der Siegerehrung vergeben wurden.

Drei Kategoriensiege für die Urner

Zum Wettkampf zugelassen waren die Jahrgänge 2006 bis 2016. Die Rennen wurden teilweise parallel auf drei verschiedenen Pisten ausgetragen. Für die jüngsten zwei Jahrgänge wurde ein Minirace mit Zeitmessung, aber ohne Rangierung angeboten. Mit Melina Planzer, Jahrgang 2013, sowie Gian Arnold, Altdorf, 2009, und Noah Gisler, Schattdorf, 2009, überzeugten die Urner mit drei Kategoriensiegen. Weiter platzierten sich Urner achtmal im zweiten und viermal im dritten Rang und holten somit total 15 Podestplätze für den Kanton Uri.

Bei der Siegerehrung auf dem Kasernenplatz richtete die Urner Skilegende Bernhard Russi Motivationsworte an die Skistars von morgen. Der Urner Bildungs- und Kulturdirektor, Regierungsrat Beat Jörg, dankte dem OK für den grossen Effort zur Übernahme der Veranstaltung und gratulierte den jungen Sportlerinnen und Sportlern für ihre Leistungen. Für die Finalqualifikation sind jeweils die vier Ersten pro Jahrgang und Kategorie zugelassen. Alle Teilnehmenden dürfen in einer Saison nur an einem Qualifikationsrennen teilnehmen. Fast alle Schweizer Skigrössen der letzten Jahrzehnte sind auf den Siegerlisten der Finalrennen anzutreffen. Einige Urnerinnen und Urner haben die Qualifikation bereits an anderen Rennen geschafft. In Andermatt nutzten nun 18 Urnerinnen und Urner den Heimvorteil und qualifizierten sich für den grossen Saisonfinal, der vom 24. bis 27. März in Obersaxen ausgetragen wird.

Hinweis: Ranglisten und weitere Infos sind hier zu finden.