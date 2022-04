Beni Tresch vom ESC Erstfeld wird Schweizermeister

Ski alpin/Langlauf Beni Tresch vom ESC Erstfeld wird Schweizer Meister An der Schweizer Meisterschaft öffentlicher Verkehr im Alpin und Langlauf in Crans Montana konnte die Sektion Erstfeld mit zahlreichen Athleten antreten. 11.04.2022, 17.34 Uhr

Dieses Jahr trafen sich über 70 Athleten aus der ganzen Schweiz in Crans Montana, um die Schweizermeister in diversen Kategorien zu küren. Die Sektion Erstfeld (Abteilung Wintersport des ESC Erstfeld) war mit elf Athleten die grösste Delegation an der 87. SVSE-Schweizermeisterschaft Alpin/Langlauf. Das Wetter war perfekt, wurde jedoch durch den Saharastaub etwas getrübt. Durch die frühlingshaften Temperaturen waren die Pistenverhältnisse zwar gut, aber nicht perfekt und der Langlaufwettkampf musste in eine höhere Lage verlegt werden.

Oben von links: Beni Tresch, Tini Zgraggen, Adi Imhasly, Roger Gisler und Pascal Mangold. Unten von links: Paul Tresch, Pius Gnos, Robi Briker, Thomas Hodler, Silvia Rossato und Roman Briker. Bild: PD

Am ersten Tag ging der ESC Erstfeld mit zehn Männern und einer Frau beim Riesen­slalom an den Start und schon gab es die ersten Podestplätze. Pascal Mangold gewann bei den Snowboardern und Pius Gnos, Roman Briker, Thomas Hodler und Silvia Rossato holten sich in ihren jeweiligen Kategorien den Sieg. Zudem gab es weitere Podestplätze für Beni Tresch, Robi Briker und Paul Tresch sowie gute Resultate für Roger Gisler und Tini Zgraggen. Es war ein gelungener Start in die diesjährige Meisterschaft.

Am zweiten Tag stand dann der Slalom auf dem Programm. Erneut bestiegen Silvai Rossato, Pascal Mangold, Pius Gnos, Roman Briker und Thomas Hodler das oberste Treppchen und man konnte mit weiteren Podestplätzen aufwarten. Zudem sicherte sich der ESC Erstfeld den Sieg im Gruppenwettkampf. Die Freude der Urner Akteure über die vielen Toprangierungen war gross.

Vier Siege beim Langlauf-Einzelrennen

Am Nachmittag fand die Langlaufstaffel mit zwei ESC-Teams statt. Das Team Uristier 1 mit Thomas Hodler, Robi Briker, Beni Tresch und Roman Briker gewann dieses Rennen überlegen. Auch das Team Uristier 2 zeigte eine gute Leistung. Beim Langlauf-Einzelrennen, das zur alpinen Kombination zählt, liessen die Urner nichts anbrennen. Es gab bei diesem Rennen einen vierfachen Sieg mit Roman Briker zuoberst auf dem Podest, gefolgt von Robi Briker, Beni Tresch und Thomas Hodler. Somit sicherte sich Lokalmatador Roman Briker auch den Schweizermeister-Titel im Langlauf. Beni Tresch wurde dank seiner Resultate im Riesenslalom, Slalom und Langlauf zum SVSE-Schweizermeister erkoren.

Der sportliche Teil der diesjährigen Schweizermeisterschaft war somit abgeschlossen und man durfte zum gemütlichen Teil übergehen. Die ESC-Truppe hatte mit all diesen Siegen und Podestplätzen allen Grund, noch etwas zu feiern. Mit einem grossen Medaillensatz und dem grandiosen Titel von Beni Tresch als Höhepunkt konnte das ESC-Skiteam zufrieden nach Hause reisen. (pd/lur)