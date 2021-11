Andermatt Skiarena öffnet die Talabfahrt aufgrund guter Schneeverhältnisse Ab dem 13. November ist die Talabfahrt am Gemsstock geöffnet. 11.11.2021, 18.06 Uhr

Dank ausgezeichneter Schneeverhältnisse und zusätzlicher technischer Beschneiung öffnet die Talabfahrt am Gemsstock in Andermatt bereits am Samstag, 13. November. Damit stehen laut Mitteilung von «Andermatt Swiss Alps» am dritten Betriebswochenende gegen 20 Pistenkilometer zur Verfügung. (mah)