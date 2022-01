Realp: Zukunft des Skilifts ist ungewiss

SKIGEBIET Realp: Zukunft des Skilifts steht auf der Kippe Weil die Zufahrt zu einem Quartier nicht mehr gewährleistet werden kann, muss für den Skilift Realp eine neue Lösung gefunden werden. Carmen Epp Jetzt kommentieren 30.01.2022, 07.45 Uhr

Der rund 600 Meter lange Bügelskilift in Realp. Bild: Corinne Glanzmann (24. Januar 2017)

Zahlreiche Kinder aus dem Urner Unterland haben hier mit Skischulen ihre ersten Versuche auf den Ski oder dem Snowboard gewagt. Und auch für die Einheimischen ist er vom Urner Wintersportangebot kaum mehr wegzudenken: Der Skilift Realp.

Nun aber scheint die Zukunft des Skilifts in Gefahr, in Gesprächen im Dorf ist gar davon die Rede, dass nach der Saison 2021/22 Schluss sei mit Skifahren in Realp. Auf Anfrage bei den Beteiligten vor Ort wird schnell klar: Ganz so schlimm steht es nicht um den Skilift, seine Zukunft steht jedoch durchaus auf der Kippe.

Quartierstrasse ist im Winter nicht erschlossen

Der Grund dafür lässt sich in der Entwicklung rund um den Skilift finden. Als die Anlage 1962 gebaut wurde, war sie mehrheitlich von Landwirtschaft umgeben. In der Zwischenzeit wurden jedoch östlich des Skigebiets mehrere Häuser gebaut. Das so entstandene Quartier und die dazugehörige Strasse werden dem Skilift nun zum Verhängnis. Während des Skiliftbetriebs kann die Strasse nicht mehr befahren werden, womit die notwendige Erschliessung des Quartiers nicht nur für die Anwohner, sondern auch für Blaulichtorganisationen nicht mehr gegeben ist.

Vor zwei Jahren haben die Stockwerkeigentümer einer privaten Liegenschaft im besagten Quartier der Gemeinde Realp deshalb angeboten, die Zufahrt zum Quartier während der Wintermonate über ihr Grundstück zu gewähren – und zwar für fünf Jahre. «Diese Abmachung wurde vertraglich festgehalten und auf fünf Jahre befristet», erklärt André Gutenberg, der durch den Kauf des Hotels Des Alpes ebenfalls zum Stockwerkeigentümer wurde. Der Vertrag liegt unserer Zeitung vor.

Die Abtretung der Strasse von den Besitzern an die Gemeinde wurde notariell beglaubigt: Auch in diesem Vertrag, der unserer Zeitung ebenfalls vorliegt, ist festgehalten, dass das von den Stockwerkeigentümern gewährte Fahrwegrecht auf fünf Jahre befristet ist. Ausserdem ist es an die Bedingung geknüpft, dass die Gemeinde jedes Jahr aufzeigen muss, was sie unternommen hat, wie sie innerhalb der Frist die Erschliessung des Quartiers gewährleisten will.

Beteiligte schieben sich Schwarzen Peter zu

Der Ball, das geht aus den besagten Unterlagen hervor, läge also bei der Gemeinde. Sie ist vertraglich verpflichtet, die Erschliessung der Strasse zu gewährleisten – und müsste dafür eine Lösung mit den Skiliftbetreibern finden. Als die Stockwerkeigentümerschaft die Gemeinde im Oktober 2021 angefragt habe, ob sie darlegen könne, wie die ganzjährige Groberschliessung der Strasse gewährleistet werden könne, habe sich herausgestellt, dass die Gemeinde im Jahr 2021 «absolut nichts in diese Richtung unternommen hatte», wie aus einem Schreiben der Stockwerkeigentümerschaft an die Anwohnerinnen und Anwohner des Quartiers hervorgeht. Weiter steht:

«Ein Gespräch zwischen Skiliftbetreiber und Gemeinde fand nicht statt.»

Deshalb kündigte die Stockwerkeigentümerschaft im selben Brief an, das Durchfahrtsrecht nur noch für Blaulichtorganisationen und die Post zu genehmigen, für Private jedoch nicht mehr. Daraufhin hätten sich einige Anwohner des Quartiers bei der Gemeinde beschwert. André Gutenberg gibt zu bedenken:

«Doch statt den Fehler auf sich zu nehmen, wird der Schwarze Peter nun den Stockwerkeigentümern abgeschoben. Sodass es nun heisst, der Skilift stehe wegen uns auf der Kippe.»

Problem ist schon seit über zehn Jahren bekannt

Diesen Schuh wollen sich die Privateigentümer jedoch nicht anziehen. Dass die Zufahrtstrasse dereinst zum Problem werden würde für den Skilift, sei schon seit über zehn Jahren bekannt. Und mit dem Überfahrtsrecht habe man explizit Hand geboten, um eine Lösung zu suchen. Er habe sowohl der Gemeinde als auch den beiden Skiliftbetreibern schon selber mögliche Lösungsvorschläge unterbreitet, die allesamt «keine grosse Hexerei» wären, sagt André Gutenberg. Der 600 Meter lange Skilift müsste lediglich 20 Meter verkürzt werden:

«Damit würde sich die Anbügelstation nach oben und damit auf die andere Strassenseite verschieben. Womit das Problem gelöst wäre.»

Ihm sei bewusst, dass das mit hohen Investitionen verbunden sei, welche die beiden Brüder, die den Skilift in Form einer einfachen Gesellschaft führen, nicht alleine stemmen können. Würde man das Ganze in eine Genossenschaft überführen, wie dies auch in anderen kleinen Skigebieten der Fall ist, könnten diese Investitionen auf mehrere Schultern verteilt werden, führt André Gutenberg aus. Und hält fest, dass auch er bereit wäre, mit seinem Privatvermögen in eine solche Skiliftgenossenschaft zu investieren.

Skiliftbetreiber: «Lösungsfindung braucht Zeit»

Marc Simmen, der den Skilift seit dem letzten Winter zusammen mit seinem Bruder Mike Simmen betreibt, sagt auf Anfrage unserer Zeitung, die aktuelle Situation mit dem Skiliftbetrieb und der Erschliessung des Quartiers sei «nicht mehr zeitgemäss». Aus diesem Grund seien sie daran, eine nachhaltige Lösung zu finden, welche für alle Beteiligten akzeptabel und praktizierbar ist.

Gegenwärtig würden die beiden Betreiber verschiedene Lösungsmöglichkeiten prüfen, welche sowohl den Skiliftbetrieb als auch die Zufahrt zum Quartier möglich machen. Marc Simmen sagt:

«Der Umbau einer über 60-jährigen Skiliftanlage ist jedoch nicht ganz einfach und an klare Vorgaben geknüpft, weshalb dieser Lösungsfindungsprozess und die anschliessende Umsetzung dieser Lösung Zeit brauchen.»

Zum jetzigen Zeitpunkt sei es noch zu früh, um zu kommunizieren, wie und wann es konkret weitergeht. «Wir sind aber darum bemüht, dass es weitergeht.»

Zum Thema und den Vorwürfen, den vertraglich festgelegten Pflichten nicht nachgekommen zu sein, will sich Gemeindepräsident Armand Simmen «aufgrund mehrerer Falschaussagen» nicht äussern.

