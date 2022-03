Sieg für Janine Wicki und Andreas Schuler auf dem Brüsti

Die Veranstaltung hatte seit 1950 einen grossen Stellenwert im Regionalen Rennkalender. In den glorreichen Jahren haben regelmässig weit über 300 Teilnehmende sich auf der Startliste eingetragen. Klingende Namen wie Bernhard Russi, Walter Tresch, Adolf Mathis, Erika Hess, Hoe Haas und viele andere sind als ehemalige Sieger auf der Siegerliste eingetragen. Wie auch andere regionale Veranstaltungen hat der traditionelle Brüsti-Riesenslalom stetig sinkende Teilnehmerzahlen. So waren in den vergangenen Jahren regelmässig weniger als 50 Teilnehmende am Start.

Das OK habe sich den Entscheid nicht einfach gemacht, aber entschieden, das Rennen in Zukunft nicht mehr anzubieten. Gemäss OK-Präsident Armin Briker, welcher seit über 30 Jahren in diversen Chargen im Skiklub Attinghausen tätig ist, soll der Entscheid Raum und Ressourcen frei machen für andere und neue Aktionen im Skiklub Attinghausen, welcher mit seiner Jugendarbeit seit Jahren ein Vorzeigeskiklub für die ganze Region ist.