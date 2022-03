Skisport Urner Nachwuchsfahrer Gian Epp wird zweifacher Tagessieger In der Mythenregion wurden am Samstag zwei Slaloms für die Nachwuchsfahrer des Zentralschweizerischen Skiverbandes ausgetragen. Der Erstfelder Gian Epp holte zweimal den Tagessieg. Meret Muheim war im ersten Rennen die Drittschnellste. 15.03.2022, 17.00 Uhr

Der Erstfelder Gian Epp, SC Gotthard Andermatt (Bildmitte), wurde zweifacher Tagessieger. Bild: PD

In Abwesenheit der stärksten Nachwuchsfahrer, welche am gleichen Wochenende im Hoch-Ybrig an Interregionsrennen im Einsatz standen, organisierte der Skiklub Schwyz in der Mythenregion für den Nachwuchs zwei Punkteslaloms. Bei fantastischen Bedingungen waren total 148 Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer, davon 13 Urnerinnen, am Slalomhang «Zwäcken» am Start. Die Wettkampfstrecke mit einer Höhendifferenz von knapp 150 Metern, versehen mit einem steilen Starthang und gespickt mit zahlreichen Übergängen, stellte für die Teilnehmenden eine anspruchsvolle Aufgabe dar. Es wurde je ein Slalomlauf für Mädchen und Knaben mit 54 beziehungsweise 53 Toren gefahren, welcher für das zweite Rennen gewechselt wurde.

Im ersten Rennen wurde Meret Muheim, SC Attinghausen, von 58 rangierten Mädchen hinter den beiden Beckenriederinnen Elin Würsch und Alessia Stössel starke Dritte. Im zweiten Rennen schied die Flüelerin durch einen Einfädler kurz vor dem Ziel aus. Die zweite Urnerin am Start, Lilly Briker, SC Attinghausen, schied im ersten Rennen aus. Im zweiten Rennen konnte sich Briker als Siebte im Mittelfeld in der Kategorie Mädchen U16 behaupten.

Die Flüelerin Meret Muheim, SC Atthinghausen (links), holte beim ersten Rennen den dritten Gesamtrang. Bild: PD

Weitere Top-Ten-Plätze für die Urner

Die elf gestarteten Urner Nachwuchsfahrer holten sich bei den Knaben U12 mit Noe Huwyler, SC Attinghausen, als Siebter und Ella Epp, SC Gotthard Andermatt, als Zehnter im ersten Rennen Top-Ten-Klassierungen. Im zweiten Rennen waren mit Dario Baumann, SC Attinghausen, als Sechter, Noe Huwyler, SC Attinghausen, als Achter und mit dem Andermatter Ella Epp sogar drei Urner in den ersten Zehn der Kategorie Knaben U12 vertreten.

Der Erstfelder Gian Epp, Mitglied des Regionalen Leistungszentrums Swiss Knife Valley Skiteam, findet sich in einer ausgezeichneter Form. So konnte der für den SC Gotthard Andermatt lizenzierte Fahrer von knapp 70 rangierten Knaben in beiden Rennen den Tagessieg in den Kanton Uri holen. Ebenfalls gute Leistungen zeigten in dieser Kategorie im ersten Rennen Luca Baumann, SC Attinghausen, als Siebter und die beiden Andermatter Elias Grau als Sechter und Julian Planzer als Achter. Im zweiten Rennen schaffte es von den Urnern neben dem Sieger Gian Epp nur der Attinghauser Luca Baumann als Sechster in die vorderen Ränge.

Der Attinghauser Joel Aschwanden war als einziger Urner U16-Fahrer am Start. Aschwanden schied im ersten Rennen aus und erreichte im zweiten Rennen den siebten Kategorienrang. (pd/RIN)