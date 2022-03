Unterschächner Nordische zeigen in Chaux-Neuve gute Leistungen

Skispringen Urner Brüder springen in Chaux-Neuve Beim Abschluss der Helvetia Nordic Trophy waren die Brüder Livio und Elias Arnold vom SC Unterschächen dabei. Livio klassiert sich im Skispringen auf dem 2. Platz, in der Nordischkombination auf dem 3. Schlussrang. 24.03.2022, 13.22 Uhr

Livio Arnold und sein grösserer Bruder Elias im französischen Chaux-Neuve (von links). Bild: PD

Im französischen Chaux-Neuve hat am vergangenen Wochenende der Abschluss der Helvetia Nordic Trophy Skisprung und Nordischkombination stattgefunden. Mit dabei waren auch die beiden Urner Livio und Elias Arnold vom SC Unterschächen, wie der Skiklub mitteilt.

Livio Arnold hat nach einer längeren Pause wieder in den Skisprungsport zurückgefunden. Anfang Sommer 2021 ist er etwas zaghaft in die Saison der Kategorie U10 gestartet. Von Wettkampf zu Wettkampf konnte er sich aber steigern. Dies wurde am vergangenen Wochenende belohnt: Er sicherte sich in der Gesamtwertung Skispringen den 2. Rang. Dank einem guten Langlaufrennen im letzten Wettkampf konnte er sich in der Gesamtwertung der Nordischkombination noch um einen Platz verbessern und den 3. Rang ergattern.

Elias Arnold erreicht den 7. Rang in der Gesamtwertung

Sein Bruder Elias Arnold ist diese Saison neu in der U16-Kategorie gesprungen. Dementsprechend gross war die Konkurrenz. Dank seinen konstant sehr guten Haltungsnoten konnte er einige gute Resultate herausspringen. Am Ende reichte es ihm für den 7. Schlussrang in der Gesamtwertung.

Bereits im Juni 2022 startet die nächste Saison. Livio wird sich neu in der U13-Kategorie behaupten. Elias wird die nächsten zwei Jahre in der U16-Kategorie springen. (pd/cn)