Urner Skispringer Elias Arnold erhält in Wildhaus Bestnoten In der Heimat von Simon Ammann, genauer gesagt in Wildhaus, waren vergangenes Wochenende die Skispringer wieder auf der Schanze anzutreffen. Mit am Start in der Kategorie U13 auch wieder Elias Arnold vom SC Unterschächen. Simon Zollinger 22.09.2020, 14.49 Uhr

Das Siegerpodest in der Kategorie U13: Im 1. Rang Lion Hössli vom SC Am Bachtel, im 2. Rang Lars Künzle vom SSC Toggenburg, Elias Arnold vom SC Unterschächen wurde Dritter. Bild: PD

(sez) Nach einer kurzen Durststrecke am Wochenende vom 12. und 13. September in Marbach mit den Plätzen 4 und 5 konnte Elias Arnold dieses Mal wieder zwei Podestplätze feiern. Auf den vier Schanzen wurden die Wettkämpfe in Wildhaus ausgetragen. Auf der grössten Schanze, einer K40, konnte Arnold sein Können unter Beweis stellen. Das Niveau in der Kategorie U13 ist derzeit hoch und macht die Podestrangierungen dementsprechend wertvoll. Auch die Teilnehmerzahl in dieser Kategorie ist für Schweizer Verhältnisse erfreulich. So musste sich Arnold am Samstag gegen 19 und am Sonntag gegen 18 Kontrahenten durchsetzen. Aus Weiten von 36,5 und 37 Metern am Samstag sowie 39 beziehungsweise 38 Metern am Sonntag resultierten zwei Bronzemedaillen. Erwähnenswert ist dabei die Bewertung der Sprungrichter: Beide Tage erhielt Arnold die Bestnoten aller Teilnehmer an diesem Wochenende. Dies war entscheidend, um am Sonntag den halben Meter Rückstand auf Mael Niedhard mit Punkten wettzumachen und sich den zweiten Podestplatz zu sichern.

Die weiteren anstehenden Wettkämpfe für Elias Arnold

Nun wird es für ihn wieder auf die grösseren Schanzen gehen. Nächstes Wochenende steht ein weiterer Wettkampf in Kandersteg auf dem Programm. Dort wird wieder auf der 70-Meter-Schanze gesprungen. Am 3./4. Oktober werden die OPA Games im deutschen Hinterzarten stattfinden, so Covid-19 nicht noch einen Strich durch den Terminkalender macht. Die Chancen stehen gut für Arnold, sich für diese internationalen Wettkämpfe zu selektionieren. Vom 9. bis 11. Oktober finden dann die Schweizer Meisterschaften in Einsiedeln statt, sicher auch für Arnold ein Thema. Zum Schluss der Sommerserie Helvetia Nordic Trophy wird am 24./25. Oktober in Einsiedeln das letzte Springen auf den Sommerschanzen stattfinden. Auf seiner Heimschanze wird er erneut seine gute Form unter Beweis stellen können.