Bilder «Slackline-Freaks» in irrwitziger Höhe hoch über dem Urnersee In Seelisberg tanzten Slackliner aus Nah und Fern über das gespannte Seil in luftiger Höhe. Die enstandenen Bilder sind atemberaubend.

Befestigt an den emporragenden Seelisberger Felswänden spannt sich ein dünnes Spannseil hoch über dem Urnersee. Die 150 Meter lange Slackline erfüllt seinen Zweck in schwindelerregender Höhe 400 Metern über See, darunter lauert der blaue Abgrund. Am vergangenen Wochenende fand sich die wagemutige Slackline-Community bei der Marienhöhe in Seelisberg ein, ihre akrobatischen Seiltänze wurden durch schaulustige Blicke begleitet.

Slickline-Virtuose Arne Lauwers balanciert über das 200 Meter lange Slackline. Bild: Roger Grütter (Seelisberg, 14. November 2020)

Einer der waghalsigen Slackliner ist der 42-jährige Balthasar Stöckli, wobei die meisten innerhalb der Slackline-Community den Stanser nur unter dem Spitznamen «Balz» kennen. Der angefressene Slackliner schwärmt vom vergangenen Wochenende:

«Die Stimmung war sehr gelöst, fast schon euphorisch.»

Dass es sich bei der Slackline-Aktion nicht um einen Jux gehandelt hat, wird schnell klar: «Wir werden professionell vom Unternehmen Slacktivity unterstützt, jedes Wochenende wagen wir uns an neue Orte.» Seit Herbst im vergangenen Jahr sei die Community über 100 Tage am Seil gewesen, versichert Balz.

Slacktivity besteht aus den Unternehmern Tobias Rodenkirch und Samuel Volery. Die beiden Zürcher sind im Besitz des Master of Science ETH in Bewegungswissenschaften. Balz sieht sie als Pioniere: «Sie haben durch innovatives Material und Ausrüstung den Slackline-Sport extrem weitergebracht.» Häufig seien sie bei Events anzutreffen, so der Stanser.

In die Szene gerutscht

Balz ist bereits seit sechs Jahren Teil der Community. «Ich habe auf dem Bau gearbeitet, habe aber schnell gemerkt, dass ich in der Höhe nicht sehr trittsicher bin.» Per Zufall habe er am See einen Slackliner getroffen, der ihm die Basics beibrachte. So rutschte Balz in die Szene rein, bereut habe er es nie: «Man macht sehr schnell Fortschritte und kann auch schnell Erfolge feiern», zeigt er sich stolz. Von grösseren Fehltritten blieb ein Grossteil der Slackline-Community bislang verschont: «Bagatellunfälle waren das Schlimmste bis jetzt.»

Den Tipp, die Slackline bei Seelisberg aufzuspannen, erhielt er von einem Freund, der dort gerne klettert. Auch in Zukunft seien weitere waghalsige Projekte geplant, so gilt es innerhalb der Nidwaldner Slackline-Gruppe, den Rekord von 400 Meter Slackline zu schlagen.

Die spektakulären Fotos geschossen hat Roger Grütter, seit 2009 freier Fotograf der «Luzerner Zeitung». «Ein Haufen sympathische Freaks, diese Slackliner», schrieb er unter seinem letzten Instapost dazu. Auch Balz ist aktiv auf diversen sozialen Kanälen. Auf seiner Instagram-Seite finden sich zahlreiche hochakrobatische Einlagen.