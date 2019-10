So bleiben Urner Senioren im Winter aktiv Pro Senectute Uri bietet gemeinsames Langlaufen, Skifahren, Schneeschuhlaufen und Winterwandern an.

(ml) Pro Senectute Sport Uri bietet im kommenden Winter zahlreiche Möglichkeiten an, Schneesportarten auszuüben. Die Wintersaison der Langläufer startet mit Turnen in der Turnhalle. Es werden gezielte Übungen zur Förderung von Ausdauer, Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Gleichgewicht und der Kraft vermittelt. Die Turnlektionen finden jeweils am Montag, 4., 11., 18. und 25. November, von 14 bis 15.30 Uhr in der Turnhalle Dätwyler in Altdorf statt.

An den drei geleiteten Kurstagen vom 3., 10. und 17.Dezember können interessierte Senioren in Realp / eventuell Unterschächen ihre ersten Kilometer in der klassischen oder in der Skatingtechnik absolvieren, bevor im Januar und Februar jeden Dienstag Langlauftage in den Langlaufgebieten der Zentralschweiz stattfinden werden. Ein besonderer Höhepunkt in der Wintersaison bildet die Langlauf- und Ferienwoche im tirolischen Seefeld. Das 280Kilometer lange Loipennetz auf Spitzenniveau ist abwechslungsreich und für alle Langläufer ein Eldorado. Diese Woche findet vom 13. bis 19. Januar 2020 statt.

Wöchentliches Wandern durch Winterlandschaften

Auch die Ski-Alpin-Gruppe wird vom 29.Januar bis 18.März jede Woche in verschiedenen Skigebieten der Zentralschweiz anzutreffen sein. Davor findet vom 19. bis 25. Januar die Ski- und Winterwanderwoche im österreichischen Seefeeld statt. Das Laufen durch verschneite und stille Winterlandschaften ist ebenfalls ein erholsames, faszinierendes und beschauliches Erlebnis. Je nach Wetter- und Wegverhältnissen werden von Januar bis März jeweils am Mittwoch eine Winterwanderung und am Donnerstag eine Schneeschuh-Tour durchgeführt.