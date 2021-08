Sommerferien «Homeferien» oder drei Wochen Italien: So verbrachten die Urner Regierungsräte ihre Ferien Sie haben wieder zu tun, die Sommerferien sind vorbei. Doch die Regierungsräte dürften erholt zurückkehren. Sie verraten, wie und wo sie ihre Ferien verbrachten. Florian Pfister 20.08.2021, 18.46 Uhr

Für einmal ausschliesslich Familienvater sein oder die Wanderschuhe schnüren, um die Berge zu erkunden. Die Urner Regierungsräte blieben in den Sommerferien in der Schweiz oder reisten in ein Nachbarland. Um weitentfernte Länder zu besichtigen, nutzten sie ein gewisses Hilfsmittel.

Gesundheitsdirektor Christian Arnold: Mit der Familie waren wir eine Woche in Serfaus im Österreich. Dabei konnten wir die Ferientage so richtig geniessen. Sonst haben wir uns diesen Sommer auf «Homeferien» konzentriert. Wandern und Baden in der näheren Umgebung waren bei uns angesagt. So konnten wir ein paar freie Tage geniessen, neben dem Heuen und allem anderen, was auf unserem Landwirtschaftsbetrieb halt eben so ansteht.

Finanzdirektor Urs Janett: Die Sommerzeit ist für uns Regierungsräte immer auch eine Zeit, während der wenig bis gar keine Sitzungen stattfinden und auch die Repräsentationsanlässe spärlich sind. Sie eignet sich ausgezeichnet, ein wenig auszuspannen. So verbringe ich jeweils eine bis zwei Wochen Zeit, die ich ausschliesslich meiner Familie widme. Ich froh bin, wenn ich in dieser Zeit nicht Regierungsrat, sondern ausschliesslich Familienvater sein kann. Dieses Jahr haben wir vor allem ein- und mehrtägige Wanderungen unternommen und einige Tage in meiner Heimatgemeinde Zillis-Reischen GR verbracht.

Bildungsdirektor Beat Jörg: «Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Lerne nur das Glück ergreifen. Denn das Glück ist immer da.» Diese schönen Worte hat der deutsche Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe mal gefunden. Und da es einem Bildungs- und Kulturdirektor gut ansteht, ab und an auf grosse Künstler zu hören, dachte ich mir: Hör auf Goethe und bleib diesen Sommer in der Nähe! Also blieb ich in der Nähe, vorab mal rein physisch. So verbrachte ich meine Sommerferien in Uri – zur Hauptsache mit Wandern und Biken – verbunden mit ein paar kleineren Ausflügen in die Nachbarkantone. Ein Ausflug führte mich auf den Titlis, ein anderer nach Luzern in den Gletschergarten. Aber Corona hat uns ja gelehrt: Wir können nicht nur die Schule von zu Hause aus besuchen, wir können auch die Welt von zu Hause aus bereisen. Also reiste ich rein psychisch (mit Hilfe eines wunderbaren digitalen Tools namens Fernsehen) ganz weit weg: ins ferne Japan. Dort erlebte ich die Olympischen Sommerspiele, vor allem (fast) alle Wettkämpfe mit unseren Schweizer Athletinnen und Athleten. Wahrlich, ein Wechselbad der Gefühle! Und dann erst noch mit einer Bronzemedaille (Linda Indergand auf dem Bike) und einem Diplom (Jolanda Annen im Triathlon) für mein Uri! Wie sagte doch Goethe: Das Glück ist immer da.

Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind: Meine Frau und ich haben unsere Ferien in der Schweiz verbracht. Dabei waren wir in diesem Jahr in der welschen Schweiz unterwegs. Zuerst erfreuten wir uns an den Suonen in Sitten, dann am hervorragenden Wein des Lavaux und schliesslich noch beim Wandern auf den Creux du Van im Jura und in den Waadtländeralpen. Es waren sehr abwechslungsreiche und erholsame Ferien.

Justizdirektor Daniel Furrer: Wir waren als Familie ein paar Tage in Graubünden in den Ferien. Soweit es Arbeit und Wetter zuliessen, waren wir daneben tageweise in Uri und den angrenzenden Kantonen unterwegs.

Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti: Drei Wochen waren wir in Italien in den Ferien. In der ersten Woche sind wir gewandert. Wir besuchten den Nationalpark der Monti Sibillini. Danach erholten wir uns in der Toskana. Schliesslich besuchten wir Verwandte und Bekannte in Umbrien.

Baudirektor Roger Nager: Ich habe unsere Nachbarkantone besucht und die Berge und Seen genossen. In der Zentralschweiz war ich mit den Kursschiffen auf dem Vierwaldstättersee unterwegs, habe die Rigi und die Mythenregion besucht. Auch ins Tessin, Wallis und nach Graubünden habe ich Ausflüge unternommen. Ich war nicht länger am Stück weg, sondern habe einzelne Tage frei genommen. Hochwasser und Steinschläge hielten uns in der Baudirektion auf Trab.