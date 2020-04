So wird Urner Bier online degustiert Drei Alpenbrauereien betreten im Schatten der Pandemie Neuland: Sie läuten den Sommer erstmals über das Netz ein. Christian Tschümperlin 24.04.2020, 05.57 Uhr

Bierfreunde sollen auch in Coronazeiten nicht zu kurz kommen – und das erst recht am «Tag des Bieres», der am 24. April gefeiert wird. Drei Alpenbrauereien gehen deshalb neue Wege: «Stiär Biär» aus Altdorf, «Davos Monstein» und «Thun Bier» haben sich zusammengetan und laden zur virtuellen Bier-Degustation ein. Virtuell ist dabei glücklicherweise nur die Kommunikation untereinander, das Bier bleibt echt.