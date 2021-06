Diese Sommerpläne schmieden Urnerinnen und Urner

Umfrage Nach Serbien, Kanada oder doch arbeiten? Urnerinnen und Urner schmieden Pläne für den Sommer Die Ferien stehen vor der Tür. Eine Umfrage zeigt: Viele zieht es nach dem Pandemiejahr 2020 wieder ins Ausland. Andere wiederum geniessen die Alpenluft. Doch noch haben sich nicht alle definitiv entschieden. Christian Tschümperlin 16.06.2021, 05.00 Uhr

Den Coronasommer verbrachten Herr und Frau Schweizer noch im eigenen Land: Ob Campieren in Uri, Spazieren am Vierwaldstättersee oder ab auf die Alp – manch einer dürfte seine Heimat von einer anderen Seite kennen gelernt haben. Doch die Sehnsucht nach der Ferne blieb ungebrochen, wie eine Umfrage in Altdorf zeigt. Jetzt zieht es die Urnerinnen und Urner wieder ans Meer oder gleich über den Atlantik.

Sarolta Vojnic aus Altdorf kann nach zwei Jahren Coronakrise endlich wieder mit ihren Kindern zu den Grosseltern in Serbien Bild: Christian Tschümperlin (Altdorf, 15. Juni 2021)

Sarolta Vojnic aus Altdorf findet, dass die Coronazeit vor allem etwas verändert hat: «Wir haben uns nicht mehr so frei gefühlt und freuen uns jetzt wieder auf ein Leben ohne Maske.» Endlich kann sie mit ihren beiden Kindern wieder die Grosseltern in Serbien besuchen – nach zwei Jahren. «Sobald die Schulferien Anfang Juli beginnen, reisen wir ab.» Ihr Sohn und ihre Tochter, beide im Primarschulalter, hätten die Weiten der schönen Raps- und Sonnenblumenfelder an der ungarisch-serbischen Grenze schon stark vermisst. «Der Norden, wo die Grosseltern leben, ist ein bekanntes Reitgebiet und wir wollen auch die ungarisch-serbische Kulinarik wieder einmal geniessen», sagt sie. Auch aufs Essen freut sie sich:

«Eine Spezialität ist beispielsweise Gulasch, eine dickflüssige Rindssuppe.»



Hans Planzer aus Unterschächen freut sich auf seine Ferien im grossen Kanada. Bild: Christian Tschümperlin (Altdorf, 15. Juni 2021)

Hans Planzer aus Unterschächen zieht es gleich über den Atlantik. Seine Sommerferien dauern ab Juli ganze drei Monate lang. Die Zeit will er nutzen, um die Welt zu entdecken; «Ich werde meinen Cousin Christian Durrer in Champlain besuchen.» Dieser sei für ihn wie ein Kumpel und Freund. Die Ortschaft Champlain liegt in der Nähe von Montreal. «Die kanadische Landschaft ist für mich fast noch beeindruckender als die der Schweiz, weil alles viel grösser ist», so Planzer. Der Bauernsohn will auf der Farm seines Cousins mithelfen, wo die Silos turmhoch sind und die Angestellten in grossen Trucks herumfahren. Er weiss:

«Die Kanadier arbeiten Tag und Nacht, aber mit weniger Stress.»

Ab und zu soll es auch auf Entenjagd gehen. Christian Durrers Eltern waren 1977 nach Kanada ausgewandert. Vor seiner Abreise will Hans Planzer noch einen Monat lang die Schweiz entdecken: «Mit wenig Geld und Servela und Brot.»



Dennis Bucher aus Luzern arbeitet in Altdorf und freut sich wieder aufs Interrailen. Bild: Christian Tschümperlin

Dennis Bucher aus Luzern, der bei einer Altdorfer Firma arbeitet, schmiedet auch schon Pläne: «Eigentlich hätte ich bereits im März eine Interrail-Tour in den europäischen Norden unternehmen wollen. Von Amsterdam über Brüssel, London und Berlin.» Es sind seltene Schallplatten, die ihn in die Shops der grossen Städte ziehen: «Auf diesen Platten suche ich nach sphärischen Klängen und Geräuschen, die ich in meine Techno-Sounds einspielen kann.» Das was Dennis sucht, gibt es im Internet nämlich nicht zu finden. Weil ihm die aktuelle Reisesituation mit den sich ständig ändernden Regelungen aber noch zu unsicher ist, hat sich Dennis entschieden, diesen Sommer in der Nähe zu bleiben:

«Ich will den Vier-Quellen-Weg mit einem Kollegen abwandern. Wenn es die Situation zulässt, werden wir noch mit dem Zug ans Meer düsen.»



Die Spaghetti-Tour von Nicolas Planzer aus Altdorf fällt leider ins Wasser. Bild: Christian Tschümperlin

Nicolas Planzer aus Altdorf will aus der Not eine Tugend machen: «Die Ferien waren schon fixfertig geplant», sagt er. Planzer wollte die sogenannte Spaghetti-Hochtour im Wallis absolvieren. Eine fünftägige Bergtour, die so heisst, weil Teile des Weges über italienisches Gebiet verlaufen. «Leider wurde sie wegen zu geringer Teilnehmerzahlen abgesagt», sagt er. Pech, denn Planzer liebt die Berge, die er auch malt.

«Nun werde ich mich im Reisebüro nach Alternativen erkundigen. Vielleicht lande ich dann doch noch in der weiten Ferne. Das Meer wäre auch wieder einmal toll zu sehen.»



Luana aus Schattdorf (von links), Norah aus Altdorf und Leonie aus Seedorf gehen in den Sommerferien oft kellnern. Bild: Christian Tschümperlin

Und dann sind da noch die Gymnasiastinnen Luana aus Schattdorf, Norah aus Altdorf und Leonie aus Seedorf. Sie sind alle 17 Jahre alt und haben neben dem Kollegi noch eine Gemeinsamkeit: Das Kellnern in den Ferien. «Im Service kann man ganz andere Erfahrungen sammeln als in der Schule», sagt Leonie. Man habe viel Kontakt zu Menschen. Das sei eine gute Gelegenheit, für Studenten etwas anderes zu sehen. Ausserdem liebt sie es, sich in den Ferien in die Alpen zurückzuziehen.

Norah wird zwei Wochen im Pfadi-Lager der Meidlipfadi Altdorf in St.Gallen verbringen und eine Velotour mit der Familie von Lausanne nach Willisau machen. Und Luana? «Wenn alles klappt verreise ich mit der Familie nach Kreta.» Das kleine Städtchen auf der griechischen Insel sei authentisch, die Leute nett und das Meer schön.