Sommerlager im Kanton Uri – die Übersicht

Die Pandemie macht fünf von 17 befragten Jugendvereinen des Kantons Uri einen Strich durch die Rechnung – die grosse Lager-Übersicht.

Christian Tschümperlin 18.06.2020, 17.05 Uhr

Endlich Gewissheit: Die Mehrheit der Jugendorganisationen im Kanton Uri hat sich dafür entschieden, ins Sommerlager zu gehen. Von 17 befragten Vereinen wollen nur fünf auf ein Lager verzichten. Der Unihockeyverein Floorball Uri etwa kann nicht nach Tenero gehen. «Die Auflagen wären zu streng. Zudem dürfen auf dem Zeltplatz des Nationalen Jugendsportzentrums dieses Jahr nur 300 Personen statt 900 Personen campieren», sagt Juniorenchef Adrian Wipfli.

Die Lager-Übersicht zu den Urner Vereinen:

Bei der Jungwacht Attinghausen wird man anstelle eines Sommerlagers ein Alternativprogramm in der Gemeinde durchführen. Begründet wird dies damit, dass die Massnahmen nicht eingehalten werden könnten. «Es würde nicht ein richtiges Lager stattfinden», sagt Hilfsleiter Marcel Gisler. Viele Kinder und Eltern seien zwar enttäuscht, verstünden aber den Entscheid. «Es gab keine negativen Rückmeldungen», so Gisler.



Auch bei der Pfadi Krönten Erstfeld, der Pfadi Seedorf und der Pfadi Schattdorf können die Kinder nicht ins Lager. Den Entscheid habe man schweren Herzens gefällt. Stufenleiterin Svenja Zgraggen von der Pfadi Krönten Erstfeld schreibt etwa:

«Mit den vielen Einschränkungen und Verzichten hätten wir unser Pfadilager so gestalten müssen, dass dies nicht mehr unseren Vorstellungen, Traditionen und Zielen entsprochen hätte.»

Die Hürden des Schutzkonzeptes



Vorsichtig optimistisch gibt man sich bei der Musikschule Altdorf: «Wir warten noch die nächsten Lockerungen bis Ende Juni ab», sagt Musikschulleiter Philipp Gisler. Dann soll definitiv entschieden werden. «Wenn die Hürden für ein Schutzkonzept immer noch gleich hoch sind wie im Moment, wird eine Umsetzung schwierig. Vor allem für die Proben sind die Raumverhältnisse am Lagerort sehr knapp.»



Scharleiter Oliver Zurfluh, besser bekannt als Kumpel, ist bei der Jungwacht Alt Pd / Urner Zeitung

Wo die Lager durchgeführt werden können, ist die Vorfreude umso grösser: «In den letzten Wochen musste auf vieles verzichtet werden, umso mehr freuen wir uns, ins Lager zu fahren», sagt Scharleiterin Melanie Geissler vom Blauring Altdorf. Sehr froh zeigt man sich auch bei der Jungwacht Altdorf: Scharleiter Oliver Zurfluh, in der Jungwacht besser bekannt als «Kumpel», sagt:

«Wir wollen unser Highlight des Jahres nicht verpassen. Ich wüsste nicht, was ich sonst in diesem Sommer gemacht hätte, sagt Für die Kinder sei es wichtig, endlich wieder raus zu können.»

Auslandlager musste abgesagt werden

Bei Zigani Fiora aus Flüelen ist man etwas enttäuscht, obwohl das Lager stattfindet. «Zum Jubiläum wären wir nach Hamm in Deutschland gefahren», sagt Leiter Hannes Briker. Hamm unterhält eine Partnerschaft mit Flüelen und hatte laut Briker in den 1980er-Jahren ebenfalls Ferienlager in der Schweiz durchgeführt. «Da in Deutschland die Vorgaben betreff Ferienlager noch sehr lückenhaft sind, mussten wir kurzfristig unseren Lagerort wieder in die Schweiz verschieben.» Dies, nachdem man vier Jahre lang für die Deutschlandreise geplant habe.



Die Schutzkonzepte der Jugendverbände sehen verschiedene Massnahmen vor. Diese werden bei den Vereinen grundsätzlich positiv aufgenommen, doch es gibt auch kritische Voten. So sagt Elias Arnold von der Jugendgruppe Isenthal: «In einem Lager mit einer familiären Stimmung ist ein Schutzkonzept nichts Schönes. Trotzdem versuchen wir, alles zu machen für den Schutz der Kinder.» Und Scharleiter Oliver Zurfluh von der Jungwacht Altdorf meint: «Wir sind grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Schutzkonzept, aber finden es ein bisschen unsinnig, dass wir während des Programms Kontakt haben dürfen, aber ausserhalb nicht.»

Das sehen die Schutzkonzepte vor

Die Schutzkonzepte der Jugendverbände Jungwacht und Blauring (Jubla), Pfadi Schweiz oder Jugend und Sport (J+S) sind unterschiedlich formuliert, umfassen aber ähnliche Punkte. Sie sehen unter anderem vor, dass … Präsenzlisten geführt werden



Die Teilnehmer symptomfrei ins Lager gehen und die Hygieneregeln einhalte

Körperkontakt zwar während der Aktivitäten erlaubt aber auf ein Minimum zu reduzieren ist, die Abstandsregeln aber in den Zwischenzeiten unter den Leitern und zwischen Leitern und Kindern einzuhalten sind

Die Anreise mit individuellen Verkehrsmitteln zu bevorzugen ist und bei einer Anreise im öffentlichen Verkehr Schutzmasken bereitstehen müssen



Desinfektionsmittel in der Lagerapotheke vorrätig sind

Keine Besuchertage durchgeführt werden. (cts)

Dass der Besuchertag gestrichen wurde, sei vor allem für die kleinen Kinder eine Einschränkung, meint Hannes Briker: «Die kleinen Kinder haben sich immer gefreut, ihre Eltern zu sehen und ihnen alles zu zeigen.»



So wenig Kontakt zur Zivilisation wie möglich



Sonst können die Programme in den Sommerlagern fast wie immer durchgeführt werden. «Gewisse Ausflüge wie zum Beispiel ins Hallenbad haben wir aufgrund des Konzeptes ersetzt», sagt Daniela Arnold von der Meitlipfadi Altdorf. «Wir versuchen, den Kontakt zur «Zivilisation» so gut wie möglich zu vermeiden, doch bei unseren Lagern ist das sowieso oft der Fall.»



Nebst Lagerfeuern zünden die Jungscharen auch ein Feuerwerk an Ideen: «Dieses Jahr sind wir mit Robin Hood unterwegs», sagt Hauptleiter Joel Ruff von der Jungschar Brennpunkt Schattdorf. «Wir leben im Wald und verstecken uns vor dem bösen Sheriff of Nottingham. Natürlich versuchen wir, die Reichen zu überfallen und es den Armen zu geben, hoffentlich werden wir nicht erwischt.» Dabei werden die ganzen Vorbereitungen auf eine mögliche Konfrontation mit dem Sheriff die Kinder stark beschäftigen: Sie bauen Pfeilbogen und üben das Schiessen. Sie tarnen ihr Lager und üben Schleichtrainings für die Überfälle auf die Reichen.



Bei der Pfadi Altdorf lautet das Motto «Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind». «Wir haben die Fabelwesen bei uns auf dem Platz. Wer weiss, ob die Tiere liebartig oder böse sind?», fragt Marco Zwyssig von der Pfadi Altdorf. Und bei der Jungwacht Altdorf gibt es unter dem Mittelalter-Motto eine Schlacht und ein Turnier: «Wir haben dieses Jahr sogar ein Katapult geplant, welches Wasserballone schiessen kann», so Zurfluh.



Hannes Briker von Zigani-Fiora Flüelen. Dani Buergi / Urner Zeitung

Brigitte Bunschi vom Blauring Bürglen, die dieses Jahr zum 15. Mal an einem Lager teilnimmt, ist überzeugt: «Das Lager wird genau wegen Corona ganz besonders. Trotz der aktuellen Situation können wir eine Woche Spass und Abenteuer anbieten.» Bei der Jungwacht Altdorf rechnet man damit, das Lager jederzeit abbrechen zu müssen. Und wenn das Lager dann zu Ende geht, fliessen oft die Tränen, wie Hannes Briker von Zigani Fiora berichtet. Briker weiter:

«Ich sage immer, das Lager gibt mir die Möglichkeit, für zwölf Tage selber wieder zum Kind zu werden. Denn du hast die Zeit, viel Material und die passenden Leute, um auch mal selber wieder ein bisschen Seich zu machen. Die Kinder schätzen das sehr, dass auch wir Leiter zum Teil ein wenig verrückter werden, als wir dies vielleicht im Alltag sind.»