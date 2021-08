Taxifahrer aus Altdorf bleibt in unangenehmen Situationen cool

Sommerserie «Arbeiten rund um die Uhr» Dieser Taxifahrer bleibt auch in unangenehmen Situationen cool Für Borhan Lahdiri ist sein Job – in den er aus gesundheitlichen Gründen wechselte – eine «histoire d'amour». Der Tunesier braucht zwar manchmal eine dicke Haut, bleibt aber auch zu später Abendstunde stets hilfsbereit. Markus Zwyssig 18.08.2021, 16.00 Uhr

Taxifahrer Borhan Lahdiri mit seinem Taxi Tell vor dem Telldenkmal in Altdorf. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 20. Juli 2021)

Während andere den Feierabend geniessen, beginnt für Borhan Lahdiri die Arbeit erst richtig. Früher fuhr der Tunesier für die Taxizentrale Uri. Vor ein paar Monaten hat er, den die Leute einfach «Buri» nennen, sich selbstständig gemacht. Freitag und Samstagnacht wartet er beim Telldenkmal in Altdorf auf Kunden.

Wer als Taxifahrer unterwegs ist, kann einiges erleben. Abenteuerlich wird es auch in Uri, insbesondere in der Nacht. Da braucht es manchmal eine dicke Haut. Der Alkohol im Blut trägt das Seine dazu bei, dass die Taxi-Kunden manchmal ausfällig werden. Doch selbst von Betrunkenen wendet er sich nicht ab, wenn sie irgendwo sitzen oder sogar liegen.

«Diese Menschen sind froh, wenn sich jemand um sie kümmert»,

sagt Buri. Er fährt sie bis vor die Haustüre. «Das Problem ist nur, dass sie vielfach nicht zahlen können oder nicht wollen.»

Borhan Lahdiri bekannt als «Buri» aus Tunesien ist in Uri mit seinem Taxi Tell unterwegs. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 9. Juli 2021)

In seinem Job als Taxifahrer hilft es ihm, dass er sehr menschlich und diplomatisch ist. Auch zu Unzeiten und in unangenehmen Situationen bleibt er geduldig und ruhig. Das bringt ihn auf längere Frist doch noch zum Ziel. Wenn er sich dann ein paar Tage später bei den Leuten meldet, die er betrunken nach Hause gefahren ist, dann ist es denen meist peinlich. Und er erhält sein Geld ohne Probleme. Noch mehr als das, oftmals werden sie zu guten Kunden, die seine Dienste immer wieder beanspruchen. Aber eines ist auch bei Buri klar: Wer im Taxi erbricht, bezahlt 250 Franken. Diese Kosten beinhalten die Reinigung und den Umsatzausfall, da meist in der betreffenden Nacht kein Umsatz mehr gemacht werden kann.

Nach Lockerung läufts wieder besser

Während der Coronapandemie lief das Taxi-Geschäft sehr schlecht. Es fehlten die Ausgehmöglichkeiten. Konzerte, Theater und private Feiern fanden keine statt. Selbst an den sonst gut frequentierten Zeiten Freitag- und Samstagnacht war nicht viel los. Im Schnitt gab es da jeweils nur 20 Franken. Jetzt mit den Lockerungen nimmt auch das Geschäft wieder langsam Fahrt auf.

Buri hat die Beschriftung seines Taxis selber kreiert und in Auftrag gegeben. Denn er war früher in Tunesien nicht nur im Tourismus tätig, sondern arbeitete auch als Bühnenmaler. In der Schweiz half er ebenfalls immer wieder mit seinen künstlerischen Fähigkeiten. So bei der Theatergruppe Walchwil und bei der Dekoration für den Fasnachtsumzug in Steinen.

Die Aufschrift des Taxis hat der Tunesier selbst entworfen und in Auftrag gegeben. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 20. Juli 2021)

In der Schweiz liess sich Buri zum Lageristen ausbilden. Er arbeitete zwar geraume Zeit in seinem Beruf, musste den Job jedoch aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Er machte die Prüfung als Taxifahrer. Es war eine «histoire d'amour», wie er selber sagt. Er erhalte gutes Feedback von Kunden und Kollegen. In Uri spielt zwar die Konkurrenz und es gibt mehrere Taxifahrer. Trotzdem sagt Buri, er habe mit allen ein gutes Verhältnis.

Sein Unternehmen heisst Taxi Tell. Urnerischer geht es fast nicht. Der Tunesier schwärmt denn auch förmlich vom Gotthardkanton. Seit 2002 lebt er in der Schweiz. In Uri ist er seit 2012 zu Hause. Er besitzt inzwischen den Schweizer Pass. Der 47-Jährige ist verheiratet und hat mit seiner Frau drei Kinder. Ihre Tochter ist 7 Jahre alt. Zudem haben sie Zwillinge, die 5 Jahre alt sind.

Nicht wegen allem zum Arzt

Buri bezeichnet sich selbst als Optimist. «Die Leute sind viel zu schnell unzufrieden.» Manchmal würden sie förmlich das sprichwörtliche Haar in der Suppe suchen. Er findet, dass man nicht wegen jedes Problemchens zum Arzt oder zum Psychiater springen solle. «Wir müssen nicht die Dinge unnötig kompliziert machen», sagt er. Dabei hätte Buri allen Grund, auch mal schlecht gelaunt zu sein. Er hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und ist deswegen dauernd in Behandlung. Wegen seines Krebsleidens bezieht er Sozialhilfe. Die Krankheit zehrt an seinen Kräften. Er war früher Handballspieler, musste dies aber aufgeben. Trotzdem will er nicht die ganze Zeit nur untätig zu Hause herumsitzen. Vielmehr will der Familienvater seinen Kindern zeigen, dass er trotz allem arbeiten kann. Halt einfach so gut es geht.

Trotz Krebsleiden will Buri, so gut es geht, weiterarbeiten. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 9. Juli 2021)

Trotz der grossen Liebe zu seinem Job. Vom Taxifahren kann er sich und die Familie nicht ernähren. Manchmal wartet er lange. Er sagt denn auch:

«Es ist halt schon eine Lotterie. Ich weiss nie, wie lange ich warten muss, bis der nächste Kunde ins Taxi steigt.»

Buri wartet aber nicht einfach nur ab. Er bemüht sich auch selber aktiv um neue Kunden. Als geselliger Mensch knüpft er ständig neue Kontakte. So insbesondere zu Altersheimen oder Schulen. Betagte Menschen bringt er zu einem Arzttermin oder ins Spital und wieder nach Hause. Oder er ist rasch zur Stelle, wenn Schüler oder Lehrer eine Fahrgelegenheit brauchen. Und das immer mit einem Lächeln auf den Lippen.

In der Sommerserie «Arbeit rund um die Uhr» begleitet unsere Zeitung Berufsleute in Uri, die zusammengezählt einen vollen Tag im Einsatz stehen.