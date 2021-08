Öko-Energie heizt den halben Urner Talboden ein

Sommerserie Energiepioniere Öko-Energie heizt dem halben Urner Talboden ein Nicht nur Wohnungen, auch grosse Industriebetriebe wie Dätwyler, Merck oder Ruag sind in Schattdorf am Heizverbund angeschlossen. Das Holzheizkraftwerk liefert dabei nicht nur Heizwärme. Matthias Piazza 30.08.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Othmar Zgraggen von Öko-Energie AG gibt Einblick in den Ofen. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 6. August 2021)

Selbst zwei Meter vom Ofen entfernt ist die grosse Hitze noch zu spüren, als die Ofentüre offen ist. Kein Wunder: Die brennenden Holzschnitzel erzeugen eine Hitze von gegen 1000 Grad. Rund um die Uhr, fast 365 Tage im Jahr, ausser bei Revisionen, lodert hier das Feuer. Rund 600 Kubikmeter Holz verfeuert die Anlage im Sommer pro Monat. Im Winter ist es etwa das Vierfache. Dann müssen auch die rund 110 Liegenschaften geheizt werden, die am Wärmeverbund des Heizwerks Schattdorf angeschlossen sind. Dafür wird Wasser auf rund 80 Grad erhitzt und durch das 12 Kilometer lange Netz geschickt. Über einen Wärmetauscher wird die Wärme dann dem Heizkreislauf der jeweiligen Häuser «übergeben».

Doch die Schattdorfer Heizzentrale der Heizwerk Uri AG, welche durch die Firma Öko-Energie AG betrieben wird, liefert nicht nur sogenannte Komfortenergie, die es ja vor allem im Winter braucht. Über einen eigenen Kreislauf werden die Industriebetriebe wie Dätwyler, Ruag und das Pharma- und Technologie-Unternehmen Merck mit sogenannter 190 Grad heisser Prozesswärme und Dampf versorgt, welche sie für ihre Produktion brauchen. Entsprechend hoch ist der Anspruch an die Versorgungssicherheit. Die Abnehmer seien zufrieden. «In den vergangenen 14 Jahren ihres Bestehens stand die Anlage nie still. Nur im Sommer, wenn beide Öfen wegen Revision ein paar Tage ausser Betrieb sind, stellen wir auf Ölbetrieb um», erklärt Othmar Zgraggen, der bei Öko-Energie AG für die Entwicklung zuständig ist und den Wärmeverbund damals mitentwickelte.

Gegen 1000 Grad heiss wird es im Ofen. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 6. August 2021)

Ein grosses Plus am Modell Wärmeverbund ist aus seiner Sicht der Rohstoff, der, im Gegensatz zum Heizöl, aus der Nähe kommt. «Die Schnitzel stammen grösstenteils aus gefällten Bäumen vom Urner Wald. Es ist also einheimischer Rohstoff, womit die Wertschöpfung auch hier erwirtschaftet wird und nicht im fernen Ausland.» Es ist Holz, das für die Möbelproduktion oder andere hochwertige Verwendungen nicht taugt und darum zerhäckselt und verfeuert wird – ohne dass es weiterverarbeitet werden muss.

Die Anlage könne mit der Feuchtigkeit des Holzes umgehen und gewinne damit über die Kondensation zusätzlich Energie zurück. Auch die Ökobilanz dürfe sich sehen lassen, ergänzt Armin Lusser von der Geschäftsleitung, obwohl Holz verfeuert werde: «Der Feinstaub kann dank elektrostatischer Filteranlagen grösstenteils herausgefiltert werden. Und die Menge CO 2 , die beim Verbrennen entsteht, hatte der Baum während seiner Lebenszeit längst gebunden. Insofern ist das Holzheizwerk CO 2 -neutral.» Dank dem Fernwärmeverbund könnten jährlich 6000 Tonnen CO 2 eingespart werden.

Über ein Rohrleitungssystem wird das aufgewärmte Wasser auf seine Reise durch den Wärmeverbund geschickt. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 6. August 2021)

«Das Know-how holten wir uns aus dem Ausland»

Als die Heizwerk Uri AG mit ihrer Heizzentrale 2007 in Schattdorf ans Netz ging, war sie ein Pionier auf diesem Gebiet. «Heizverbünde gab es damals in Uri noch fast keinen. Das Know-how holten wir uns aus dem Ausland, wo diese schon verbreitet waren», erinnert sich Othmar Zgraggen zurück. Doch sei für ihn schon damals klar gewesen, dass man Heizöl durch erneuerbare Energie ersetzen muss. «Die Industriebetriebe bekannten sich dazu, so war die Voraussetzung für den Bau des Fernwärmenetzes gegeben.»

Sie sind die Köpfe hinter dem Holzheizwerk Uri: Othmar Zgraggen (von links) und Armin Lusser. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 6. August 2021)

Mittlerweile ist die Öko-Energie mit 15 Mitarbeitern ein wichtiges Standbein der Zgraggen Holding AG. So ist auch beim Moosbad ein Fernwärmenetz in Betrieb. Die Anlage liefert Wärme für das Schwimmbad Altdorf und für mehr als 20 Liegenschaften im Quartier. Über 100 Anschlüsse weist das Fernwärmenetz in Andermatt auf.

Das Heizwerk Engelberg, das ebenfalls von Öko-Energie AG betrieben wird, versorgt seit Ende 2019 mit der Heizzentrale im Ghärstli via Fernwärmeleitungen den Dorfkern von Engelberg mit Wärme. Zudem ist das Urner Unternehmen als Berater gefragt, beim Erstellen von neuen Heizverbünden, so etwa bei jenem in Ennetbürgen oder Stans.

Die Grenzen liegen nicht in der Distanz

Technisch seien dem Wärmeverbund keine Grenzen gesetzt, auch nicht, was die Distanz oder die Zahl der Bezüger betreffe. «Wir könnten den ganzen Urner Talboden erschliessen», meint Othmar Zgraggen. Doch es gibt andere Hürden. «Auch wenn unsere Leitungen nur zwei Meter durch einen Garten verlaufen, brauchen wir das Durchleitungsrecht des Grundstückbesitzers.» Dann gehe es auch immer um die Frage der wirtschaftlichen Verhältnismässigkeit:

«Eine 200 Meter lange Leitung zu bauen, um ein einziges Einfamilienhaus an den Verbund anzuschliessen, machte ebenso wenig Sinn, wie eine Leitung in eine entferntere Gemeinde, wenn die Siedlungen dazwischen nicht angeschlossen werden.»

Entwicklungspotenzial sieht die Heizwerk Uri AG insbesondere bei der Erschliessung des Altdorfer Dorfkerns. «Solche Siedlungen sind für einen Wärmeverbund wie geschaffen. Der Platz, um für Erdsonden zu graben, fehle und alte Ölheizungen dürfen bekanntlich nicht mehr durch neue ersetzt werden.» Er spricht von einem Sorglospaket für den Wärmebezüger. «Er braucht in seinem Haus keine aufwendige Technik für den Wärmebezug. Wir kümmern uns um alles. Das schätzen auch die Industriebetriebe.» Auch sei es einfacher, eine Heizzentrale bei Bedarf auf- oder umzurüsten, um so immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, als dass jeder in seinem Haus seine Heizanlage unterhalten nach dem Ende der Lebensdauer ersetzen müsse.

In der Sommerserie Energiepioniere stellen wir innovative Projekte in der Energiegewinnung und die Köpfe dahinter vor.