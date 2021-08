Die Windräder auf dem Gütsch ob Andermatt bekommen Zuwachs

Sommerserie Energiepioniere Die vier Windräder ob Andermatt bekommen bald Zuwachs Seit bald zwei Jahrzehnten produzieren Windräder auf dem Gütsch ob Andermatt Strom. Vor allem im Winter laufen die Windräder auf vollen Touren. Womit sie die Wasserkraftwerke ideal ergänzen. Matthias Piazza 04.08.2021, 17.12 Uhr

Das Elektrizitätswerk Ursern betreibt einen Windpark auf dem Gütsch ob Andermatt. Bild: Dominik Wunderli (Andermatt, 22. Juli 2021)

Majestätisch thronen die vier Windräder auf dem Gütsch ob Andermatt. Es windet, wie so oft auf dem 2332 Meter hohen Bergrücken. So oft wie sonst nirgends im zentralen Alpenraum. Die rund 20 Meter langen Rotorblätter drehen ihre Runden auf dem gut 50 Meter hohen Turm. Es zischt leise. Seit fast 20 Jahren gibt's Windstrom vom Gütsch. In den vergangenen Jahren im Schnitt rund 5,5 Millionen Kilowattstunden jährlich. Das reicht für etwa 1250 Haushalte.

«Im vergangenen Jahr lieferte der Windpark allerdings rund 16 Prozent weniger als üblich. Auf den Urner Föhn ist eben nicht immer Verlass», gibt Markus Russi zu bedenken, der noch bis Ende September Geschäftsleiter des Elektrizitätswerks Ursern (EWU) ist und damit auch Herr der Gütschner Windräder. Trotzdem spricht er von einer Energiequelle, die aus dem Portfolio des EWU nicht mehr wegzudenken ist. «Die Windräder laufen im Winter zur Höchstform auf, wenn die vier eigenen Wasserkraftwerke weniger Strom liefern. 70 Prozent der Jahresmenge an Strom aus Windenergie wird in dieser Jahreszeit produziert.» Weiter erklärt er:

«Gleichzeitig ist der Strombedarf im Winter besonders hoch, wegen der Wintersportbetriebe.»

So würde der Windpark im Winter einen beträchtlichen Teil zum Strombedarf des EWU beisteuern.

Die vier Windräder sind zu einem wichtigen Standbein der Stromproduktion für das Elektrizitätswerk Ursern geworden. Bild: Dominik Wunderli (Andermatt, 22. Juli 2021)

Mit dem Gütsch hätte man keinen idealeren Standort für einen Windpark finden können, hier oben winde es an vier von fünf Tagen. Die stärkste Windböe seit Betrieb der Anlagen habe am 29. April 2012 mit 236 Kilometern pro Stunde gewütet, gemessen auf der am höchst gelegenen Anlage des Windparks. Bei Windgeschwindigkeiten von rund 10 Kilometern pro Stunde schalten die Anlagen ein, bei knapp 50 km/h erreichen sie Volllast. Dabei steigt die Leistung überproportional zur Windgeschwindigkeit an: «Mit doppelter Geschwindigkeit wird die achtfache Leistung erreicht», erläutert Markus Russi.

Inspiriert durch Pioniere 100 Jahre zuvor

Der 63-Jährige, seit 32 Jahren EWU-Chef, ist der geistige Vater des Windparks auf dem Gütsch. Er erinnert sich an die Anfangszeiten zurück. «Zum 100-Jahr-Jubiläum des EWU 2002 wollten wir es den Pionieren gleichtun, die 1902 das Wasserkraftwerk Hospental bauten.» Als leidenschaftlicher Windsurfer sei es für ihn auf der Hand gelegen, den Wind auf dem Gütsch zu nutzen. «Auch die übrigen Bedingungen waren ideal. Wegen des Militärs und des Skigebiets waren Strassen und Stromleitungen schon vorhanden. Und das Land gehört der Korporation Ursern, die auch Eigentümerin des EWU ist.»

Doch die Zeit schien 2002 noch nicht reif dafür zu sein. Die Windanlage funktionierte von Anfang an nicht richtig und lieferte auch nie die erwünschte Strommenge. Die Propeller kriegten Risse. Die Anlage wurde abgerissen. Von einer Reparatur sah man ab, zumal die Herstellerfirma Konkurs gegangen war. Man startete einen zweiten Anlauf. 2004 war es dann so weit. Das erste Windrad des Kantons Uri ging ans Netz und liefert im Gegensatz zu seinem Vorgänger zuverlässig Strom. Eine Erfolgsgeschichte begann. Im Jahr 2010 gesellten sich zwei weitere Windräder dazu, womit auf dem Gütsch der höchstgelegene Windpark Europas entstand, also eine Gruppe von Windrädern. Der Titel ging 2016 an den Windpark Gris in Wallis, der von einer auf vier Turbinen ausgebaut wurde. Seit dem 26. Oktober 2012 ist auf dem ehemaligen Artilleriegelände in Gütsch die vierte und bisher letzte Windenergieanlage des EWU in Betrieb.

Markus Russi (rechts), der noch bis Ende September Betriebsleiter des Elektrizitätswerks Ursern ist, mit seinem Nachfolger Felix Tresch. Dominik Wunderli (Andermatt, 22. Juli 2021)

Der Windpark sei vom Gütsch nicht mehr wegzudenken und akzeptiert. Nur zu Beginn hätten sich einige Leute am Landschaftsbild gestört. Weil keine Siedlungen in der Nähe sind, sind Schattenwurf und Geräusch kein Thema. Der Landbedarf mit gerade einmal vier auf vier Meter pro Anlage sei minim. Auch die Vogelwarte Sempach habe ihren Segen gegeben, zumal sich der Gütsch nicht in einem Vogelzuggebiet befinde. Führungen des Touristenvereins durch den Windpark seien sehr beliebt. «Und sehr oft dürfen wir unsere Windanlagen interessierten Elektrizitätsunternehmen zeigen», ergänzt Felix Tresch, der designierte Nachfolger von Markus Russi.

Drei neue Windräder bis 2025

In ein paar Jahren soll die Windenergie auf dem Gütsch um ein Kapitel erweitert werden. Das EWU plant drei zusätzliche Windräder, um den steigenden Strombedarf im Winter noch besser zu decken. Bis in etwa drei Jahren soll das Projekt so weit ausgearbeitet sein, dass die Talgemeinde der Korporation Ursern über einen entsprechenden Kredit abstimmen kann und im besten Fall die drei neuen Windräder 2025 ihren Betrieb aufnehmen. Gerechnet wird mit Kosten von rund 1,2 Millionen Euro pro Windrad, was aktuell etwa 4 Millionen Franken Gesamtkosten entspricht. «Wir haben die Mittel dafür. Statt das Geld zinslos auf der Bank zu horten, investieren wir in erneuerbare Energien», so Markus Russi.

