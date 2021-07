Restaurant Bergheim in Gurtnellen wird von einer Frau betrieben

Sommerserie «Mit Feuer und Flamme» Restaurant Bergheim in Gurtnellen: Ein gehöriges Stück Heimat dank «Huiswürsten» von den Gästen Astrid Dittli setzt im «Bergheim» Gurtnellen seit Jahren ihre Philosophie als Wirtin unabhängig um. Herbert Huber 18.07.2021, 19.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bergheim-Gastgeberin und Köchin Astrid Dittli mit Tochter Sandra Dittli. Bild: Herbert Huber (Gurtnellen, 10. Mai 2021)

Was für eine romantische Anfahrt. Gleich nach der Ausfahrt Amsteg geht’s in gut 20 Minuten hinauf nach Gurtnellen. Dann zuoberst, nach ein paar weiteren Kurven und zunehmender Weitsicht in die Berge und hinab ins Tal, erreiche ich das Ziel: Das Gasthaus Bergheim, welches 1926 von Theodor Dittli gebaut wurde. Da war das Bergheim noch ein Einkaufsladen, Sitz der Gemeindekanzlei und Sennerei mit Landwirtschaftsbetrieb.

Freundlich werde ich von der Tochter des Hauses, Sandra Dittli, empfangen, derweil Mutter Astrid noch für ein welsches Paar kocht, welches offensichtlich zu den Stammgästen gehört. Beim Gespräch mit Astrid spüre ich, dass diese fleissige Gastgeberin in ihr Bergheim mehr als nur verliebt ist. Auch ins Dorf Gurtnellen und in ihre treue «Gaschtig».

Das Fleisch kommt aus Nidwalden

So verspüre ich nach der langen Fahrt ein «Hüngerli» und bestelle die hausgemachte Brotsuppe. Wo gibt’s diese noch, ausser zu Hause? Astrid Dittli leistet mir Gesellschaft und erklärt die Zubereitung dieser herrlichen Suppe. Anke schmelzen, grosszügig und fein geschnittenen Knoblauch kurz andünsten. Altbackenes Brot (Muger/Anschnitt) in Scheiben schneiden, kurz mitdünsten. Auffüllen mit Gemüsebouillon. Kurze Zeit köcheln lassen und dann mit einem Schwingbesen das Brot luftig verrühren. In einen vorgewärmten Suppentopf anrichten und mit viel im eigenen Gärtli gepflücktem Schnittlauch bestreuen.

Astrid erzählt mir, dass sie schon als Schulkind bei ihrer Tante Margrit Baumann gehörig Gastronomie Luft schnuppern durfte. «Und so war mir bald klar, dass ich dieses Gasthaus einmal übernehmen werde. Ich sammelte wertvolle Erfahrungen ausserhalb von Uri. Unter anderem beim Nidwaldner Jochpass Wirtepaar Werner und Heidi Odermatt, später viele Jahre im Alpina Wolfenschiessen.»

Begabung und Ehrgeiz lohnten sich

Als Margrit Baumann sich 1986 pensionieren liess, ging der lang gehegte Wunsch, das Bergheim zu pachten, in Erfüllung. Das war nicht immer leicht, als junge Frau im Alter von 22 Jahren die Herzen der vorwiegend einheimischen Gäste zu erobern.

Der Ehrgeiz und die Begabung lohnten sich offensichtlich. «Schon nach acht Jahren Pachtzeit konnte ich 1994 das Gasthaus kaufen – damit war der Weg frei, meine Philosophie als Wirtin selbstständig und unabhängig umzusetzen», fügt Astrid mit sichtlichem Stolz hinzu.

Gastgeberin und Köchin Astrid Dittli Bild: Herbert Huber (Gurtnellen, 10. Mai 2021)

Bis heute blieb sie ihrer eigenen Art zu kochen treu. Bürgernah, authentisch, frisch und regional. Wobei sich der Einkaufsradius bis nach Nidwalden erstreckt. Nach Beckenried, von wo Metzger Zurfluh wöchentlich das bestellte Fleisch ins Bergheim liefert. Für den inzwischen begehrten Sonntagsbraten, mal gespickt oder mariniert, mal vom Schwein oder vom Kalb. Und wenn dann Chilbi ist im Dorf, am Sonntag nach Martini, dann wird «Chabis mit Schaffleisch» aufgetischt.

Astrids Urner Chabis und Schaffleisch Als «Hafechabis» bezeichnen die Schwyzer ihr mit Chabis zubereitetes Schweinsvoressen, klärt mich Astrid auf. In Uri heisst es «Chabis mit Schaffleisch» und geht so: Fleisch vom Schweizer Schaf mit Knochen zu Ragoût geschnitten bestellen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Gut rundum heiss anbraten. Fett abgiessen. Auffüllen mit brauner, selbstgemachter Bratensauce und weich garen. Keinen Wein, betont Astrid. Danach dämpft sie die Chabisblätter separat in der kräftigen Fleischsauce. Vermischt diese «à la minute» mit dem weichgegarten Fleisch. So kann man besser portionieren. Und noch etwas: Aufgewärmt mundet dieses Urnergericht am besten. Dazu gehören gewürfelte Salzkartoffeln separat serviert.

Jäger trauen Wild zur Zubereitung an

Das Paar am Nebentisch lobt die Hausspezialität, das Cordon bleu, über alles. Was denn daran Spezielles sei, wollte ich wissen? «Es ist aus dem saftigen Schweinshals, nicht vom Steakstück, geschnitten, gefüllt mit Bauernschinken und zart schmelzendem Bergkäse», erklärt Astrid. Über die 35-jährige Geschichte als Kochfrau und Gastgeberin zugleich gibt es auch Anekdoten zu erzählen.

Dass früher die Männer nach der Kirche bis am Abend «höcklen» blieben. Auch die Jagdzeit bescherte ihr viele frohe Momente, weil die Jäger ihr vertrauten und das Wild zur Zubereitung überliessen. Ab und zu bringen Gäste eigens fabrizierte «Huiswürscht» mit, aus denen dann die Gäste eine Siegerin auserwählen. Ein gehöriges Stück Heimat!