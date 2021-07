Sommerserie «Arbeit Rund um die Uhr» Wenn andere noch schlafen, klopft dieser Bäcker schon den Teig weich In der Bäckerei Schillig in Bürglen beginnt der Tag um halb 2 am Morgen. Von morgendlicher Kälte ist im Innern allerdings nichts zu spüren. Text und Bilder: Lucien Rahm 28.07.2021, 17.30 Uhr

Was hier an der Hauptstrasse Bürglens gerade entsteht, lässt sich bereits aus der Entfernung erriechen. Und wo es entsteht, ist ebenfalls bald klar. Das einzige Licht, das in der Gegend um 3 Uhr morgens sichtbar ist, tritt aus den Fenstern der Bäckerei. Nimmt man bis zur seitlichen Eingangstüre noch eine verregnet-kühle Aussentemperatur wahr, begegnet einem im Innern der Backstube eine willkommene Wärme, die als Kleidung nicht mehr als ein T-Shirt zulässt.

Bäckermeister Christian Schillig, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei, ist bereits seit eineinhalb Stunden vor Ort. Er hat bereits diverse Teige vorbereitet, die er und Lehrling Nino nun zu Backwaren umformen.

Eine Portion Teig auf der Waage.

Schillig ist gerade dabei, den Teig für Dutzende Mutschli weiterzuverarbeiten, den er zuvor bereits aus einem grösseren in mehrere kleinere Teile portioniert hat.

Diese legt Schillig eins nach dem anderen auf eine Form mit mehreren Ausbuchtungen, die für noch kleinere Portionen der Teigmasse sorgen werden.

Diese Mutschli kommen frisch aus dem Ofen.

Den letzten Schritt zur Reduktion der Grösse übernimmt eine Maschine. Ihr wird die Form eingeschoben, mit schwingenden Bewegungen stanzt sie den Teig in die Ausbuchtungen hinein. Fertig sind die Mutschli – zumindest was ihre Form betrifft. Hinsichtlich Grösse, Farbe und Konsistenz werden sie sich im Verlauf dieses Morgens noch verändern.

Bis auf die Form- und Mischmaschinen, die in der Backstube stehen, lege er Wert auf möglichst viel Handarbeit, sagt Schillig. So sei beispielsweise auch die Füllung der Nussgipfel und -stängel, zwei der führenden Produkte der Bäckerei, selbstgemacht – vom Rösten der Nüsse bis zur abfüllbereiten Mischung. «Das könnte man auch als Fertigfüllung kaufen. Aber das würde der Berufsstolz dann irgendwie nicht zulassen», sagt Schillig.

Kein Stress, aber Zeitplan muss eingehalten werden

Von den Nussgipfeln hat Lehrling Nino heute Morgen bereits Dutzende hergestellt. Wortkarg und konzentriert widmet sich der 16-Jährige seiner Arbeit, verpasst den Weggli ihren Eindruck in der Mitte, bestreicht Gipfeli mit Glasur oder portioniert Teige und wälzt sie in Nussstücken.

Nino verpasst den Weggli einen Eindruck.

Gemeinsam platzieren die beiden die fertigen Teigportionen auf einer Art Bahre, verpassen ihnen einen oder mehrere Einschnitte auf ihrer Oberseite...

... und schieben das Ganze in eines der Fächer des vierstöckigen Ofens.

Es herrsche kein Stress, sagt Schillig. Dennoch müssen die beiden darauf achten, im Zeitplan zu bleiben. Bis zum Eintreffen des Lieferfahrers muss eine bestimmte Anzahl Gebäcke entstanden sein, welche die Kunden vorgängig bestellt haben. Entsprechend zügig werden die nötigen Arbeitsschritte ausgeführt. Regelmässig überprüft Schillig den aktuellen Stand: «Wie viele Weggli haben wir schon?» «23», antwortet Nino.

Viele der Backwaren, die nun bis vor 5 Uhr entstehen, werden an eine Urner Raststätte geliefert. Für diese produziert Schillig auch Sandwichbrote, die dann in der Raststätte zum fertigen Produkt gemacht werden. Sie ist schon seit Jahren Kunde, und setze auch weiterhin auf den lokalen Brotlieferanten, auch wenn grosse Industriebetriebe günstiger wären, sagt Schillig. «Diesen Druck spüren wir schon auch.» Qualitativ könnten die Grossproduzenten jedoch nicht mit einem Handarbeitsbetrieb mithalten.

Bäcker Christian Schillig.

Trotz der Routine, die Schillig im Brotbacken nach 20 Jahren hat, bereite ihm die Arbeit nach wie vor Freude:

«Wenn man die Backofentüre öffnet und sieht, es funktioniert und sieht aus wie gewünscht – das ist ein guter Moment.»

Ebenso erfreulich sei, wenn man positive Rückmeldungen von Kunden bekomme.

Doch Schillig ist nicht nur Bäcker. Auch als Konditor ist er seit Jahren tätig. Im Gegensatz zu den routinierten Handgriffen beim Backen sei das der herausfordernde Teil seiner Arbeit. «Da kann man dann auch richtig kreativ werden – das macht Spass.» Denn die Wünsche der Kunden, was personalisierte Torten angeht, seien bisweilen sehr speziell. Auf einem iPad zeigt Schillig einige der ausgefallenen Kreationen, die er schon angefertigt hat. Darunter sind unter anderem eine Torte in Form einer Baumulde, eine essbare Variante eines Gastanks, eines Kugelgrills oder auch einer Schnupfdose.

Ware ist um 5 Uhr beim Kunden

Um halb fünf trifft der Fahrer in der Backstube ein, der die frischen Brote und anderen Backwaren ins Tal hinunter zu den Kunden bringt. Er prüft die bereits auf einem Tisch liegende Bestellliste und beginnt zusammen mit Schillig, die noch warmen Erzeugnisse in Kisten zu packen. «Wie viele Mutschli brauchst Du?», fragt Schillig. «42», antwortet der Fahrer. Schillig greift sich zwei Backbleche voller Mutschli, entleert sie in eine Kiste und legt noch zwei weitere der Brötchen dazu. Einige Kisten später verlässt der Fahrer den Parkplatz neben der Bäckerei, um pünktlich um fünf beim ersten Kunden zu sein.

Die Backwaren werden in Kisten gepackt.

Derweil geht die Arbeit für Schillig, Nino und die Konditorin, die mittlerweile eingetroffen ist, weiter. Noch bis um etwa 11 Uhr bereiten sie weitere Teige vor, die am Folgetag zum Einsatz kommen und setzen einen Tortenwunsch um. Erst nach dem Mittagessen wird sich Schillig rund vier Stunden Schlaf gönnen, vier weitere dann am Abend – bevor er um halb 2 wieder in der Backstube stehen wird.