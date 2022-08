Sommerserie «Ürnerisch»: Ein Imker hat nie ausgelernt

Sommerserie «Ürnerisch» Bienen und Urner Imker sorgen für ein kostbares, aber rares Gut Nach dem schlechten Honigjahr 2021 ist die Nachfrage nach Bienenhonig dieses Jahr besonders gross. Drei Urner Imkerinnen und Imker erzählen aus ihrem Alltag. Georg Epp Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Wer kennt ihn nicht, den feinen Bienenhonig. Doch die Bienen bringen viel mehr als Honig. Dieser ist nur ein süsser, klebriger Nebeneffekt vom Ganzen. Bienen sind die drittwichtigsten Nutztiere der Menschheit nach Rind und Schwein für das Ökosystem. Das liegt nicht an der Honigproduktion, sondern an ihrer Leistung als Bestäuber. Die Bienen sind unersetzlich und unverzichtbar für die Menschen und für die Biodiversität. Trotz allem sind die Bienen durch diverse Umwelteinflüsse und Bienenkrankheiten bedroht.

Kari Walker hilft Enkelkind Sophia beim Honigabfüllen. Bild: PD

2021 war das schlechteste Honigjahr seit Jahrzehnten, dies ist ein Hauptgrund, weshalb die Nachfrage nach feinem Bienenhonig dieses Jahr besonders gross ist. In einem angeregten Gespräch mit Hansruedi und Bernadette Fedier aus Bristen und Kari Walker aus Flüelen erfuhr man mehr über die Imkerei im Kanton Uri. Alle drei sind seit rund 40 Jahren begeisterte Imker mit grosser Erfahrung.

Sie bestätigten unisono, dass das Interesse am Hobby Imkern in den vergangenen Jahren wieder stark zugenommen hat. Allein die Tatsache, dass aktuell 16 Jungimker die zweijährige Grundausbildung des Vereins Urner Bienenfreunde absolvieren und dass das Interesse der Schulklassen sehr gross ist, bestätigt diese Tatsache. Bernadette Fedier war 2013 bis 2021 Präsidentin des Vereins und zusammen mit Armin Schuler bildet sie mit viel Herzblut die Jungimker aus. Dazu dient der eigene Lernbienenstand in Silenen, der seit dem Jahr 1997 besteht und 2014 modernisiert wurde.

Das Bienenhaus von Hansruedi und Bernadette Fedier in Bristen. Bild: PD

5,6 Millionen Blüten für 1 Kilogramm Honig

Was die Bienen leisten, wird in Zahlen erst richtig ins Licht gerückt. Für 1 Kilogramm Honig besucht die Biene 5,6 Millionen Blüten, legt eine Flugstrecke von 79’000 Kilometern in rund 350’000 Ausflügen zurück. Eine einzige Biene liefert in ihrer kurzen Lebenszeit etwa ein Kaffeelöffel Honig, ein ganzes Bienenvolk etwa 15 Kilogramm pro Jahr (Durchschnitt über 15 Jahre). Interessant ist auch zu wissen, dass ein Bienenvolk selber rund 80 Kilogramm Honig benötigt, der gewonnene Honig ist im Prinzip die angelegte Reserve.

Gemäss Hansruedi Fedier gibt es drei wichtige Elemente für ein gutes Honigjahr nebst dem Wetter: «Man braucht eine gute Königin, ein gesundes Bienenvolk und genügend Futter, also Nektar.» Und er fügt hinzu:

«Die Biene funktioniert heute wie vor 500 Jahren gleich, das Schöne ist, sie liefert mit Honig ein fixfertiges Produkt.»

Kari Walker meint dazu: «Für gute Honigjahre können jedermann und jedefrau auch etwas beitragen, nämlich etwas mehr Blumen ums Haus organisieren und mehr Naturrasen länger blühen lassen.»

Emsiges Bienentreiben beim Bienenstand Kari Walker. Bild: PD

Viel Zeit und Liebe zur Natur gefordert

Die erfahrenen Imker sind sich einig: Jeder, der das Hobby Imkern wählt, muss sich bewusst sein, dass das Hobby sehr viel Zeit und Interesse benötigt, die Liebe zur Natur ist Grundvoraussetzung und ein Grundkurs sei sehr empfehlenswert. Die Investitionen für einen Neuimker schätzen die Imker auf rund 7000 Franken, es seien allerdings Sachen, die wieder verkauft werden können. Die meisten Hobbyimker beschaffen sich ihr Zubehör nach und nach und kaufen viele Dinge über Kontakte im Verein.

Dankbar sind Neuimker immer wieder über Tipps und Ideen der erfahrenen Imker, deshalb gibt es immer wieder Besuche bei den «Profis». Ein Imker hat nie ausgelernt. Kari Walker weiss:

«Wenn sich zehn Imker treffen, gibt es zu einem Detailthema zehn Meinungen, und jeder engagierte Bienenhalter optimiert laufend das schöne Hobby.»

Eine gut gefüllte Honigwabe vor dem Schleudern. Bild: PD

In Uri pflegen rund 140 Imkerinnen und Imker das Hobby

Im Kanton Uri pflegen heute rund 140 Imkerinnen und Imker das interessante Hobby rund um die Bienen und deren Erzeugnisse. Der Bestand an Völkern beträgt aktuell 1250 und erhöht sich in den Sommermonaten jeweils um rund 1000 Bienenvölker von Wanderimkern. Im Verein Urner Bienenfreunde sind rund 200 Mitglieder vereint, als Co-Präsidenten amten aktuell Rolf Aeberhard und Corsin Riedi.

Das kostbare Naturprodukt Urner Bienenhonig wird auch dieses Jahr nicht für alle Wünsche reichen, auch Bernadette und Hansruedi Fedier sind sich bereits jetzt sicher, dass einige Stammkunden nur reduziert beliefert werden können. Die kleineren Bienenhalter sind froh, wenn sie Ende Jahr ihr eigenes Umfeld bedienen können und dass der Erlös reicht, um die jährlichen Unkosten zu decken. Die Freude am Hobby ist aber unverändert gross, die Hobbyimker sind nach wie vor stolz, «hiäsigä Honig» zu produzieren.

