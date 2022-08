Sommerserie «Ürnerisches» Von Eierlikör bis Körpercrèmes: Die Produkte des Klosterhofs sind selbst gemacht – und ihre Zutaten direkt vom Feld Auf ihrem Hof in Seedorf stellt Erika Arnold Lebensmittel und Kosmetikprodukte aus natürlichen Zutaten her. Die meisten davon stammen vom Klosterhof selbst und werden von Erika Arnold gehegt und gepflegt. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 23.08.2022, 12.00 Uhr

Ein ewiges Lächeln ziert Erika Arnolds Gesicht. Es wirkt weder aufgesetzt noch gekünstelt, weder zwanghaft noch einstudiert. Es ist einfach da. In den Fältchen um ihren Mund, in ihrer Stimme, in den Augen. Und noch ein wenig breiter wird dieses Lächeln, wenn Erika Arnold über ihre Arbeit spricht. Wenn sie in ihrem, auch nach 23 Jahren Sesshaftigkeit in Uri nicht abgelegten Appenzeller Dialekt erklärt, was auf dem Klosterhof in Seedorf Tag für Tag passiert.

Erika Arnold liest in ihrem Garten Blumen ab. Bild: Kristina Gysi (Seedorf, 11. August 2022)

Oft trifft man sie in ihrem Blumen- und Kräutergarten an. Zwischen Lavendel und Thymian, Rosenranken und Büschen von Petersilien. Das hier ist ihr Territorium, Arbeitsplatz und Kraftort zugleich. Wer einige Schritte weiter den Hofladen betritt, weiss, was mit den Pflanzen geschieht, die Arnold ihn ihrem Garten aufzieht. Ätherische Öle gibt es da etwa, auch Körpercrèmes und Haarshampoos. Alles auf dem Klosterhof hergestellt.

Das Flair für die Naturheilkunde wurde Erika Arnold wider vieler Erwartungen nicht in die Wiege gelegt. «Ich wuchs eher mit der Schulmedizin auf», erzählt sie. Der Naturheilkunde stand sie gar skeptisch gegenüber, als sie zum ersten Mal damit in Berührung kam. Das war vor ungefähr 15 Jahren. Mittlerweile hat sie zwei Ausbildungen im Bereich der Naturheilkunde hinter sich und ist von der Heilwirkung von Pflanzen überzeugt. «Schul- und Naturheilmedizin ergänzen sich sehr gut», ist sich Arnold sicher. «Diese Synergien dürften aus meiner Sicht noch besser genutzt werden.»

Der Blumen- und Kräutergarten beherbergt allerhand Pflanzen mit Heilwirkung. Bild: Kristina Gysi (Seedorf, 11. August 2022)

Nebst den Pflegeprodukten finden sich im Hofladen auch Esswaren. Diese werden ebenfalls zum grössten Teil auf dem Hof hergestellt, mit Milch der eigenen Kühe und Ziegen, Saft der eigenen Äpfel oder Eiern der eigenen Hühner. Neue Produkte entstehen laut Arnold meist aus den Resten anderer. «Angefangen hat alles mit den Meringues», sagt sie. Aus dem überschüssigen Eigelb begann sie schliesslich, Eierlikör herzustellen. Und als nicht genügend Leute den Likör kauften, wurden aus dem übrigen Eigelb Teigwaren hergestellt. So schaue man, dass man alles verwerten könne, was das Land und die Tiere auf dem Klosterhof hergeben.

Aus Ziegenmilch stellt Erika Arnold unter anderem Seife her. Bild: Kristina Gysi (Seedorf, 11. August 2022)

Gesetze und Regeln werden strenger

Als Herstellerin von Lebensmitteln und Kosmetikprodukten schlägt sich Erika Arnold auch mit den Tücken und Unannehmlichkeiten der Bürokratie herum. Es gilt, mit den Gesetzen und Regeln der Industrie vertraut zu sein, die laut ihr immer strenger werden. «Man muss schon aufpassen, dass man alles richtig macht», sagt sie.

Da gebe es beispielsweise die Regel, dass keine «Heilversprechen» gemacht werden dürfen. Wer sich also die Fläschchen mit den Lavendelölen genauer anschaut, wird darauf nichts von einer «beruhigenden Wirkung» lesen. Dies, weil die Öle zum Bereich der Kosmetik gehören. «Shampoos und Körpercrèmes hingegen gehören zur Kategorie Lebensmittel», so Arnold. Dementsprechend dürfe dort geschrieben stehen, dass ein Shampoo etwa durch einen speziellen natürlichen Inhaltsstoff besonders geschmeidiges Haar macht.

Im Hofladen des Klosterhofs werden die selbst gemachten Produkte verkauft. Bild: Kristina Gysi (Seedorf, 11. August 2022)

Wie viele andere regionale Produkte haben auch jene des Klosterhofs in den vergangenen Jahren einen Boom erlebt. «Gerade junge Frauen setzen sich vermehrt mit natürlicher Kosmetik auseinander», erzählt Arnold. Auch der wenige Abfall durch möglichst reduziertes Verpackungsmaterial sei für umweltbewusste Menschen attraktiv. Dies ist auch ein Vorteil gegenüber den Produkten von grossen Detailhandelsanbietern, die ihre Ware oft in Plastik oder Kartons verpackt verkaufen. Und auch die Inhaltsstoffe sind nachhaltiger: So verwenden laut Arnold viele bekannte und konventionelle Kosmetikmarken oft Erdöl.

«In unseren Produkten hat es das nicht drin.»

Der Hof-Rundgang endet schliesslich wieder im kleinen Laden, zwischen einem mit Apfelmost beladenen «Leiterwägeli» und Teigwaren in Form des Uri-Stiers. Letzte Woche wurde dieser – er wurde 2019 als «Schönster Hofladen» ausgezeichnet – nach der Ferienpause wieder geöffnet. Mit der lächelnden Erika Arnold hinter der Ladentheke.

Hinweis: Klosterhof Seedorf, Klosterweg 10b, 6462 Seedorf. Weitere Informationen unter www.klosterhof-seedorf.ch.

