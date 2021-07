Das Haus zur Treib war einst Parlamentsgebäude der Eidgenossen

Sommerserie «Historische Häuser» Das Haus zur Treib in Seelisberg war einst das Parlamentsgebäude der Eidgenossen Das Haus zur Treib ist eine der berühmtesten Gaststätten der Schweiz. Auf dem Kachelofen in seinem Innern konnte man früher für kurze Zeit der Strafverfolgung entgehen. Ein Blick in die Geschichte. Christoph Näpflin 22.07.2021, 11.30 Uhr

Seit knapp 550 Jahren steht das Haus zur Treib bereits. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 7. Juli 2021)

Direkt am See bei der Schiff- und Bergbahnstation liegt das malerische Haus zur Treib. Seit bald 550 Jahren nimmt das Haus Gäste auf und bietet den Schiffersleuten Schutz vor Sturm und Gewitter in seinem kleinen Hafen. Tausende von vorbeifahrenden Schiffspassagieren haben das Haus in den Urnerfarben Schwarz und Gelb und den in Blei gefertigten Fensterbutzenscheiben fotografiert und so weltbekannt gemacht. Die Treib liegt nur etwas mehr als einen Kilometer von Brunnen auf der anderen Uferseite entfernt. Dies war der schnellste Übergang, um von der Ostschweiz über den Brünigpass ins Berner Oberland zu gelangen, er wurde von Handelsreisenden und den Jakobspilgern benützt.

Das Bergdorf Seelisberg war bis zum 16. Jahrhundert im Besitz der Fraumünster-Abtei Zürich. Diese richtete wohl bereits früh eine bewehrte Stelle an der Treib ein, um sicher über den See zu kommen. Bereits im Jahr 1365 war die Rede von einem dazugehörigen Haus. Die älteste Erwähnung vom Treibhaus im heutigen Stil stammt aus dem Jahr 1482. Später waren die Kirchgenossen von Seelisberg und dann bis vor einem Jahr die Einwohnergemeinde Seelisberg zuständig für das Haus zur Treib. Heute kümmert sich eine Stiftung um den Fortbestand und Erhalt vom Haus zur Treib. Diese hat sich auch zum Ziel gesetzt, das Haus der Öffentlichkeit zugänglich zu behalten.

Das erste Parlamentshaus der Schweiz

Im Mittelalter benützten die ersten fünf später sechs Kantone das zentral gelegene Haus zur Treib als Tagungsort. In dieser Zeit war der schnellste und beste Weg der übers Wasser und so bot sich das Haus zur Treib ideal als Tagungsstätte an. Zwischen 1637 und 1767 tagten die Vertreter der «alten Orte» im Tagsatzungssaal, der im oberen Stock des Hauses liegt und heute als gediegener Speisesaal dient. «Ob es sich bei all den 72 Zusammenkünften um vorbereitende Sitzungen oder Tagsatzungen handelte, lässt sich heute nicht mehr mit Bestimmtheit feststellen. Man kann aber sagen, dass das Haus zur Treib das erste Parlamentshaus der Schweiz ist», erklärt Stiftungspräsidentin Angela Schori.

Ansichtskarte um 1900. Archivbild: PD

Dokumentiert sind verschiedene vorgebrachte Beschwerden, welche an den Konferenzen durch die Vertreter der Kantone behandelt wurden. So gab es Beschwerden gegen die Marktordnung in Luzern oder die unterschiedlichen Löhne der Schiffersleute. Aber auch Streitigkeiten im Untertanenland von Rapperswil waren an der Tagesordnung. «Einer der wichtigsten Entscheide für die Schweiz wurde im Haus zur Treib während des Dreissigjährigen Kriegs gefällt. Die Eidgenossen beschlossen an der Treib, sich in diesen Krieg nicht aktiv einzumischen. Sie hätten sich aber verteidigt, wenn sie angegriffen worden wären», weiss Angela Schori aus den überlieferten Unterlagen der Tagsatzungen. Aus dieser Vereinbarung ist der Gedanke der bewaffneten Neutralität der Schweiz entstanden, der bis heute in der Bundesverfassung verankert ist.

Drei Tage Schutz vor einer Verhaftung

Bis heute hat das Haus Treib als Tagsatzungsort das Recht der Freistätte behalten. «Wer zu Unrecht wegen eines leichten Vergehens ohne Schaden an der Gesundheit der Menschen angeklagt worden war, der durfte sich auf die Ofenbank im Haus zur Treib setzen und konnte drei Tage lang nicht verhaftet werden. Diese Zeit auf der Ofenbank konnte der Angeschuldigte nutzen, um seine Unschuld zu beweisen unter Einbezug von Verwandten und Bekannten. Dieses Recht gilt bis heute», erläutert der aktuelle Treibwirt Mario Lager mit einem Augenzwinkern. Das Amt des Treibwirts hatte über viele Jahre noch weitere Privilegien, aber auch Pflichten. So war der Wirt lange Zeit Salzauswäger und durfte als einzige Person in Seelisberg Salz verkaufen. Dafür musste er am Kirchweihfest in Seelisberg allen Kirchgenossen ein Freigetränk offerieren. Doch das war nicht alles, wie die Stiftungspräsidentin sagt:

«Bis vor ein paar Jahren musste der Treibwirt bei jeder Tages- und Nachtzeit Gäste über den See bringen oder zurückholen.»

Dies ist der alte Tagsatzungssaal. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 7. Juli 2021)

Der Name Treib könnte daher stammen, dass sich die Schiffersleute bei Windgefahr in den Schutzhafen von Treib treiben lassen konnten. Andere Deutungen gehen davon aus, dass bei Wind viel Treibholz angeschwemmt wurde, oder dass die Treib den Namen dem Umstand zu verdanken hat, dass die Kühe für den Schiffsverlad an diese Stelle getrieben wurden. Dass der Schutzhafen eine wichtige Bedeutung hat, belegt ein Dokument aus dem Jahr 1555, welches von Beiträgen aus Uri an den Unterhalt der Hafenmauer spricht. Früher wurden Holzkonstruktionen im Wasser mit Steinen beschwert und so die Hafenmauer errichtet.

Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnte dank einer Taucherglocke eines Bauunternehmers aus Zürich unter Wasser betoniert werden und so die aktuelle Hafenmauer fest im Seegrund verankert werden. Bis heute haben die Bootsfahrer das Recht, bei Gewitter und Sturm im Hafen von Treib Schutz zu suchen. «Früher musste der Treibwirt mit einem kleinen Schiff die Passagiere samt Gepäck zum Marktschiff, das vor der Bucht wartete, rudern. Seit 1852 legen die Dampfschiffe kursmässig an einer eigenen Station bei der Treib an», sagt Mario Lagler.

Streit um den Neubau vom Haus zur Treib

Im Jahr 1657 ist das Treibhaus bis auf die Grundmauern abgebrannt. Zu dieser Zeit wurde noch am offenen Feuer gekocht. Dank verschiedener finanzieller Hilfeleistungen der «alten Orte», welche an den Tagsatzungen teilnahmen, konnte es rasch wieder im gleichen Stil aufgebaut werden. Nach den Pilgern und Seeleuten kamen am Ende des 19. Jahrhunderts neu Touristen aus ganz Europa als Besucher hinzu. Sie warteten an der Treib, bevor sie auf Sänften nach Seelisberg ins Hotel getragen oder später mit der Kutsche auf den Berg gefahren wurden.

Das Erinnerungsfoto zur Einweihung 1903. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 7. Juli 2021)

«Um 1900 war der Zustand vom Haus zur Treib so schlecht, dass sogar der Sonnenberg-Hotelier von Seelisberg einen Neubau forderte, weil er das baufällige Haus als schlechten Eindruck für die anreisenden Gäste einstufte»,

berichtet Angela Schori aus den Analen des Hauses. Der Zürcher Architekt Eugen Probst und die Gemeinde Seelisberg wollten einen Neubau, während die Eidgenössische Denkmalkommission sich mit einer Renovation begnügt hätte. Der Architekt setzte sich aber durch und baute das Haus zur Treib neu, getreu nach dem alten Vorbild. «Da sich nur Uri und Seelisberg finanziell am Neubau beteiligten und die anderen Kantone sich nur an einer Renovation beteiligen wollten, griff der Architekt kurzerhand in die eigene Tasche und finanzierte einen Grossteil vom Neubau selber», erzählt die Stiftungspräsidentin. Der Bau überzeugte viele Bauherren in der Schweiz, sodass zahlreiche Folgeaufträge diese Investitionen des Architekten mehr als bezahlt machten. Nachdem das Haus im Jahr 1958 unter Denkmalschutz gestellt wurde, renovierte die Gemeinde Seelisberg diese im Jahr 1982 mit einem riesen Kostenaufwand erneut.

Gastfreundschaft in urschweizerischem Gasthaus

Silvia Lager-Christen und ihr Mann Mario führen seit gut einem Jahr das Wirtshaus zur Treib. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 7. Juli 2021)

Seit dem 16. Jahrhundert sind alle Wirtsleute von der Treib namentlich bekannt. Dank der Privilegien und des Ansehens war dies ein sehr beliebter und angesehener Posten. Nicht selten war der Treibwirt auch Ratsherr oder sogar Regierungsrat. Seit einem guten Jahr ist Mario Lagler-Christen zusammen mit seiner Frau Silvia und ihrem Sohn Nino auf der Treib. Mario Lagler stammt aus Österreich, seine Frau Silvia ist in Seelisberg geboren. «Die Treib ist bis heute ein magischer Ort mit einer ausgeglichenen Atmosphäre, welche Pächter, Mitarbeiter und die Gäste gleichermassen ansteckt», freut sich Mario Lagler über seine Wirkungsstätte.

Aufstieg zum Tagsatzungssaal. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 7. Juli 2021)

Die meisten Gäste sind sich der Symbolik und Bedeutung vom Haus zur Treib bewusst. Ein Blick in den Tagsatzungssaal oder sogar ein Essen in diesem erhabenen Raum, wo die Vorfahren Geschichte schrieben, sind für viele Besucher der Höhepunkt des Besuchs an der Treib. «Die Verbindung von Schweizer Geschichte und österreichischer Gastfreundschaft kommt bei den Gästen sehr gut an», bemerkt Silvia Lagler. Auf der Speisekarte hat sich im Laufe der Zeit sehr viel geändert. «Früher gab es Suppe und Most, heute dürfen wir den Gästen Weine aus ganz Europa und Spezialitäten aus dem See oder der Region anbieten», sagt Mario Lagler, stolz auf sein Haus zur Treib. «Am 1. August erhalten die Gäste ein spezielles Menü zum Schweizer Nationalfeiertag, wie es für das traditionsreiche Haus zur Treib auch gehört», verrät der engagierte Wirt.

Hinweis: In der Sommerserie «Historische Häuser» stellen wir geschichtsträchtige Bauten der Urschweiz vor.