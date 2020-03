Sozialdienst Uri Nord berät bei Sorgen in der Corona-Krise Hilfe kann etwa im Fall einer finanziellen Notsituation oder bei persönlichen Schwierigkeiten ersucht werden. 24.03.2020, 18.34 Uhr

(ml) Die Corona-Krise kann Ängste und Sorgen auslösen. Manche Menschen sind von finanziellen Einschränkungen betroffen, haben Angst um ihren Arbeitsplatz oder sind allein und haben niemanden, mit dem sie über ihre Sorgen sprechen können, wie der Sozialdienst Uri Nord in einer Medienmitteilung schreibt. Andere machen sich Sorgen um ihre eigene Gesundheit oder die ihrer Angehörigen. Durch die Anweisungen des Bundesrates sind viele soziale Einrichtungen nicht oder nicht mehr uneingeschränkt zugänglich. In den letzten Tagen sind die Anfragen im Sozialdienst Uri Nord deutlich gestiegen, was von einem grossen Bedarf an Unterstützung zeugt.