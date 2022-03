Weniger Altersrentner mit Ergänzungsleistungen in Urner Heimen

Sozialversicherungsstelle Uri Möglicher Corona-Effekt: Weniger Altersrentnerinnen und -rentner mit Ergänzungsleistungen in Heimen Die Ausgleichskasse Uri hat 2021 mehr Altersrenten, aber weniger Hilflosenentschädigungen ausbezahlt. Die Ergänzungsleistungen fliessen häufiger an noch zu Hause lebende Rentnerinnen und Rentner. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 17.03.2022, 15.09 Uhr

Die Sozialversicherungsstelle Uri an der Dätwylerstrasse in Altdorf. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 15. März 2019)

Bei der Ausgleichskasse Uri waren im vergangenen Jahr 3’792 Arbeitgebende, Selbstständigerwerbende und Nichterwerbstätige registriert. Sie bezahlten rund 58,2 Millionen Franken an Beiträgen für AHV, IV und EO. Das sind gut eine Million Franken mehr als im Vorjahr, wie aus dem Jahresbericht der Sozialversicherungsstelle Uri hervorgeht.

Christoph Horat, Geschäftsleiter der Sozialversicherungsstelle Uri. Bild: Valentin Luthiger / PD

Leistungen erbrachte die Ausgleichskasse Uri im Umfang von 130 Millionen Franken. Allein für Renten und Hilflosenentschädigungen aus der AHV wendete sie 108,3 Millionen Franken auf. 4’985 Menschen im und ausserhalb des Kantons Uri erhielten eine Altersrente von der Urner Ausgleichskasse (2020: 4’895). Leicht rückläufig sind dagegen die Hilflosenentschädigungen, und zwar sowohl zahlenmässig (2021: 163, 2019: 174) als auch betragsmässig. Im Verbund mit anderen Ausgleichskassen wurden im Dezember 2020 insgesamt 7’922 Altersrenten (2019: 7’736) und 230 Hilflosenentschädigungen (2019: 237) an Menschen im Kanton Uri ausbezahlt.

Noch rund 45 Prozent der AHV-Leistungen konnte die Ausgleichskasse mit eigenen AHV-Beiträgen finanzieren. Der Selbstfinanzierungsgrad hat in den vergangenen Jahren stets abgenommen. «Das strukturelle Problem in der AHV zeigt sich auch bei der Ausgleichskasse Uri», sagt Christoph Horat, Leiter der Sozialversicherungsstelle Uri. «Für die Differenz kommt der AHV-Ausgleichsfonds auf, welcher für den Solidaritätsgedanken in der AHV steht.»

Vaterschaftsentschädigungen erstmals ausgezahlt

Aus der Erwerbsersatzordnung (EO) erbrachte die Ausgleichskasse Uri 6 Millionen Franken Leistungen. Mit 3 Millionen Franken fallen die Corona-Erwerbsersatzentschädigungen ins Gewicht (Vorjahr: 5,5 Millionen Franken). Zu 137 Mutterschaftsentschädigungen zahlte die Kasse erstmals auch Vaterschaftsentschädigungen (79) aus.

Der Aufwand bei den Ergänzungsleistungen betrug rund 14,2 Millionen Franken, knapp 0,2 Millionen Franken weniger als im Vorjahr. Die Zahl der in Heimen wohnenden Rentnerinnen und Rentner mit Ergänzungsleistungen nimmt ab und hat sogar einen Tiefststand erreicht, während es sich bei den zu Hause lebenden genau umgekehrt verhält. «Die Covid-19-Pandemie, die zu einer erhöhten Sterblichkeit in den Heimen führte, aber auch Heimeintritte hinausgezögert hat, ist eine mögliche Erklärung für diese Entwicklung», schreibt die Sozialversicherungsstelle Uri in ihrem Bericht.

Drei Prozent der Urner erhalten IV-Rente

Bei der IV-Stelle haben sich 220 Personen für berufliche Massnahmen respektive eine Rente angemeldet, 25 weniger als im Vorjahr. Knapp 40 Prozent der erstmaligen Rentenentscheide fielen positiv aus. Es wurden 30 Renten und 27 Teilrenten gesprochen. Im Dezember 2020 erhielten knapp 3 Prozent der Urner Bevölkerung im Erwerbsalter eine Rente. Die Tendenz ist leicht steigend. Gesamtschweizerisch lag der Wert bei etwas mehr als 4 Prozent.

Die Ausgleichskasse Uri hat 503 Invalidenrenten und 143 Hilflosenentschädigungen der IV an Erwachsene ausbezahlt. Effektiv gibt es in Uri mehr Bezügerinnen und Bezüger, zahlen doch auch andere Ausgleichskassen IV-Renten und Hilflosenentschädigungen an versicherte Personen im Kanton Uri aus. Insgesamt lagen die Zahlen Ende 2020 bei 628 Invalidenrenten und 152 Hilflosenentschädigungen für Erwachsene.

Ein Dutzend Beschwerden im IV-Bereich gingen ein

Beim Obergericht, der kantonalen Beschwerdeinstanz in Sozialversicherungssachen, gingen 12 Beschwerden ein. Erledigt hat das Obergericht 15 Beschwerden, 10 wurden abgewiesen, 3 gutgeheissen. Mit drei Entscheiden waren Versicherte und mit einem Entscheid die IV-Stelle nicht einverstanden. Das Bundesgericht hiess die Beschwerde der IV-Stelle gut, die Beschwerden der Versicherten wies es ab.

Uri hat im vergangenen Jahr die Kinder- und Ausbildungszulagen auf 240 respektive 290 Franken im Monat erhöht. Zur Finanzierung dieser höheren Zulagen entrichteten die Arbeitgebenden im Berichtsjahr 2,1 Prozent (bis 2020 1,7 Prozent) auf ihren beitragspflichtigen Einkommen, die Selbstständigerwerbenden 0,7 Prozent (bis 2020 0,5 Prozent).

