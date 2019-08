SP-Nationalratskandidat Urs Kälin lanciert seinen Wahlkampf

Christian Levrat, Präsident der SP Schweiz (links), setzt grosse Hoffnungen in den Urner Nationalratskandidaten der SP Uri, Urs Kälin. (Bild: Carmen Epp, Altdorf, 4. Juni 2019)

SP Uri nominiert Urs Kälin als Nationalratskandidat

Sein Interesse an einem Sitz in Bern hat er bereits im April signalisiert. Am Dienstagabend, 4. Juni, wurde Urs Kälin am Parteitag der SP Uri offiziell als Nationalratskandidat nominiert.