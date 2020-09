SP und Grüne fordern: Uri soll zehn Flüchtlinge aus Moria aufnehmen Die Situation im abgebrannten Flüchtlingslager im griechischen Moria ist prekär. Die Landratsfraktion SP/Grüne fordert humanitäre Hilfe vom Urner Regierungsrat. Nino Gisler 30.09.2020, 11.23 Uhr

Anfang September ist das griechische Flüchtlingslager Moria vollständig abgebrannt. Die Bilder des verheerenden Brandes gingen um die Welt. Die aktuellen Zustände der rund 20'000 sich auf der Flucht befindenden Frauen, Männer und Kinder in Moria seien menschenunwürdig, schreibt die Urner Landratsfraktion SP/Grüne in einer parlamentarischen Empfehlung vom Mittwoch. Es fehle unter anderem an Unterkünften, Zugang zu medizinischer Versorgung oder Trinkwasser. Die Zuständigen vor Ort seien komplett überfordert, mit einer Verbesserung in absehbarer Frist sei nicht zu rechnen.