SP Uri fordert Einsatz für Kitas Die SP Uri ist enttäuscht über den negativen Entscheid des Bundesrates, die Kitas nicht finanziell zu unterstützen. Sie appelliert an den Regierungsrat, die Behörden, die Parteien und die Wirtschaft des Kantons Uri, sich für die finanzielle Absicherung stark zu machen. 13.04.2020, 18.30 Uhr

(pd/mu) In den letzten zehn Jahren sei im Kanton Uri das Angebot von Betreuungsplätzen in Kitas zugunsten der Erwerbstätigen ausgebaut worden, schreibt die SP Uri in einer Mitteilung. Davon profitiere auch die Wirtschaft. Kitas gehörten zur öffentlichen Infrastruktur wie die Schule, die Post oder die Arztpraxen.